Σοουγούμαν, τραγουδίστρια, χορεύτρια, παρουσιάστρια και συγγραφέας. Πόσες ιδιότητες για έναν μόνο άνθρωπο… Τη Ραφαέλα Καρά, η οποία δεν βρίσκεται πια μαζί μας. Η ξανθιά Ιταλίδα καλλιτέχνιδα, με το χαρακτηριστικό ξανθό καρέ μαλλί της, έφυγε από τη ζωή σήμερα, Δευτέρα 5 Ιουλίου, βυθίζοντας στο πένθος τους θαυμαστές της και τον καλλιτεχνικό χώρο.

Υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιταλική τηλεόραση ενώ όλοι την γνωρίζουμε από την μεγάλης επιτυχία που έκανε με το τραγούδι «A far l’amore comincia tu». «Η Ραφαέλα μας άφησε. Πήγε σε έναν καλύτερο κόσμο, όπου η ανθρωπιά της, το αδιαμφισβήτητο γέλιο της και το εξαιρετικό ταλέντο της θα λάμψουν για πάντα», ανακοίνωσε το ιταλικό πρακτορείο ANSA, με την είδηση να κάνει το γύρο του κόσμου.

Ποια ήταν η ποπ σταρ που άλλαξε τη διασκέδαση στην Ιταλία:

Η Ραφαέλα Ρομπέρτα Πελόνι, όπως ήταν το κανονικό της όνομα, γεννήθηκε το 1943 στη Μπολόνια. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία ως παρουσιάστρια μουσικοχορευτικών εκπομπών τόσο στην πατρίδα της, όσο και στην Ισπανία και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της εμφανίστηκε σε περισσότερες από 30 κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, ενώ ηχογράφησε και πολλά τραγούδια, ανάμεσα τους, το «Tuca Tuca», το οποίο έγραψε για τον άντρα που αγάπησε, το «Tanti Auguri» και φυσικά το «A far l’amore comincia tu», το οποίο σημείωσε τεράστια επιτυχία και ηχογραφήθηκε και σε αγγλική version με τίτλο «Do It, Do It Again».

Το ταλέντο της αδιαπραγμάτευτο. Μπορούσε να τραγουδάει, να χορεύει και να παίζει εξίσου καλά, ενώ η κοινωνική επίδρασή της ήταν τεράστια. Άσκησε επιρροή στην ιταλική μουσική και την ποπ κουλτούρα όσο κανείς άλλος καλλιτέχνης.

Σε ηλικία 9 ετών εμφανίστηκε στην πρώτη κινηματογραφική ταινία της καριέρας της.

Το 1965 έλαβε μέρος στην ταινία «εξπρές του Φον Ράιαν» με πρωταγωνιστή τον Φραν Σινάτρα. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’60 είχε πρωταγωνιστήσει σε σχεδόν 20 ταινίες, χωρίς όμως να κερδίσει τις εντυπώσεις. Η καριέρα της εκτοξεύτηκε όταν ξεκίνησε στην τηλεόραση τα σόου. Τ0 1968 έχοντας ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη και έχοντας δει στο Μπρόντγουεϊ το «Hair», το διάσημο ροκ μιούζικαλ, επέστρεψε στην Ιταλία φέρνοντας την επανάσταση στην τηλεοπτική ψυχαγωγία.

Το 1970 παρουσίασε την μουσική εκπομπή Canzonissima, με απόλυτο ρεκόρ τηλεθέασης. Επίσης, τη δεκαετία του ’80 με τις εκπομπές της ξεκίνησε η μεσημεριανή ζώνη στην ιταλική τηλεόραση. Οι εμφανίσεις της στην τηλεόραση και οι επιλογές που έκανε για μια Καθολική χώρα σόκαραν το Βατικανό και το Rai την απέλυσε. Ο νέος τύπος, σύγχρονης και εκρηκτικής γυναίκας που λάνσαρε μέσα από το σόου «Io Agata e tu», ήταν απαγορευτικός για τη γειτονική συντηρητική χώρα. Ωστόσο, εκείνη δεν το έβαλε κάτω.

Επανήλθε με διάφορα σόου, τραγούδια και χορογραφίες που άφησαν εποχή στη γειτονική χώρα. Άλλοι της άσκησαν κριτική και άλλοι την αποθέωσαν. Εκείνη έκλεισε τα αυτιά της και συνέχιζε να κάνει αυτό που ήξερε καλά. Να ανεβαίνει στην σκηνή και να κλέβει τις εντυπώσεις, με τη φωνή της και με το στυλ της. Τα περίεργα τζάκετ, οι κάπες, τα στρας, τα φτερά και τα πούπουλα που επέλεγε για τις εμφανίσεις της ήταν ένας συνδυασμός σεξαπίλ και διαθεσιμότητας.

Η Ραφαέλα Καρά με τα τραγούδια της άφησε το δικό της στίγμα:

Δίδαξε στις γυναίκες ότι το να είναι ενεργές στην κρεβατοκάμαρα δεν είναι σκανδαλώδες, ότι είναι εντάξει να ερωτευτείς έναν ομοφυλόφιλο άντρα και ότι όλες οι σχέσεις δεν είναι απαραίτητα υγιείς. Όσο για την προσωπική της ζωή; Δεν παντρεύτηκε ούτε έκανε παιδιά. «Υπήρχε εποχή που δεν τα σκεφτόμουν τα παιδιά και όταν τα ήθελα δεν ήρθαν. Θέλησα να υιοθετήσω, αλλά στην Ιταλία δεν είναι εφικτό. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί ένας ελεύθερος ή ένας άνθρωπος της ηλικίας μου να μην μπορεί να υιοθετήσει;» είχε πει η ίδια σε συνέντευξή της το 2014.

Ακολουθεί παρακάτω η δισκογραφία της:

Liebelei (1977)

Raffaella (1978)

Raffaella Carrà (1978)

Applauso (1979)

Latino (1980)

Raffaella Carrà ’82 (1982)

Fatalitá (1984)

Raffaella (1984)