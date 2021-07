Μουρίνιο: «Αν δεν πω ότι θα περάσει η Ιταλία θα με… σκοτώσουν»

Τις προβλέψεις του για την πρημιτελική φάση του Euro έκανε ο Ζοσέ Μουρίνιο, με έναν δικό του και ξεχωριστό τρόπο, που φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι βαρετός.

Όταν ρωτήθηκε από το «Talk Sport» για το ποιά ομάδα θα προκριθεί από το ζευγάρι Βέλγιο-Ιταλία, ο «Special One» ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτό είναι μεγάλο ματς. Αν δεν πω πως θα περάσει η Ιταλία θα με… σκοτώσουν μόλις προσγειωθώ στη Ρώμη»!

Επιπλέον, ο τεχνικός της Ρόμα έκανε τις προβλέψεις του και για τα υπόλοιπα ζευγάρια των προημιτελικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος: «Η Αγγλία θα προκριθεί σίγουρα, πιστεύω και η Δανία αντί της Τσεχίας. Και το Ελβετία-Ισπανία είναι μεγάλο ματς αλλά λείπει ο Τζάκα».

«If I don’t say italy, tomorrow I land and they kill me» 😂 pic.twitter.com/aovGBjf7Fn

