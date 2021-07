Η 11άδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Ούφα

Συνεχίζονται τα φιλικά του Ολυμπιακού στην Αυστρία, με τους Ερυθρόλευκους στις 19:00 να αντιμετωπίζουν την Ούφα.

Στην αναμέτρηση με τη ρώσικη ομάδα ο Πέδρο Μαρτίνς παρατάσσει τον Ολυμπιακό με 4-3-3, έχοντας τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Ανδρούτσο, Σωκράτη, Μάρκοβιτς και Αποστολόπουλο στην τετράδα της άμυνας. Οι Πέπε, Μπουχαλάκης και Καμαρά θα είναι στην τριάδα των χαφ, με τους Μασούρα, Τσούμιτς και Ελ Αραμπί στην επίθεση.

Αυτό θα είναι το προτελευταίο φιλικό των Πειραιωτών επί αυστριακού εδάφους, ενώ το Σάββατο (3/7) οι πρωταθλητές θα αντιμετωπίσουν την Κραϊόβα του Μαρίνου Ουζουνίδη.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει δώσει μέχρι στιγμής τέσσερα φιλικά στην Αυστρία, με τους Ερυθρόλευκους να κερδίζουν στα δύο πρώτα τις Βολφσμπέργκερ και Κράσνονταρ με 1-0, με γκολ των Χασάν και Σουρλή αντίστοιχα. Στο τρίτο τους φιλικό ηττήθηκαν από την Σάλτσμπουργκ με 3-0 και την Τετάρτη (30/6) επικράτησαν με 2-1 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το φιλικό ματς κόντρα στην Ούφα! / The line-up for today’s friendly match against @UfaFc! 🔴⚪️#Οlympiacos #FriendlyMatch #PreSeason2021 #OLYUFA #Austria #LineUp #Football pic.twitter.com/zZgLiIGIFV

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) July 2, 2021