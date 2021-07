Αμφίβολος για το Game 5 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Τα χειρότερα… γλίτωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τελικά, καθώς ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν τραυματίστηκε σοβαρά όπως έδειξε η μαγνητική, με την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση να παραμένει άγνωστη…

Παρότι, η εκτίμηση είναι πως ο back to back MVP δεν θα προλάβει να αγωνιστεί ξανά στη σειρά με τους Ατλάντα Χοκς, οι Μπακς άφησαν ανοιχτό ένα… παράθυρο με την ανάρτηση που έκαναν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Όπως ανέφεραν τα «ελάφια», ο Γιάννης είναι αμφίβολος για το 5ο Game της σειράς με τους Χοκς, κάτι το οποίο αφήνει τα πάντα ανοιχτά, αν και οι πιθανότητες να αγωνιστεί είναι ρεαλιστικά λιγοστές.

Giannis Antetokounmpo sustained a hyperextended left knee and will be listed as doubtful for Game 5 of the Eastern Conference Finals tomorrow night at Fiserv Forum. pic.twitter.com/mDGsTRpOVL

— Milwaukee Bucks (@Bucks) June 30, 2021