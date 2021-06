Παγκόσμιος Οργανισμός Μετωρολογίας: Δεν υπάρχουν λόγια για τους 49,5 βαθμούς Κελσίου στον Καναδά

«Δεν υπάρχουν λόγια….»

Αυτό αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας, που σε ανάρτησή του προσπαθεί να εξηγήσει τις θερμοκρασίες ρεκόρ που σημειώθηκαν για 3η συνεχόμενη ημέρα στο Λίτον του Καναδά.

Η θερμοκρασία έφθασε χθες τους 49,5 βαθμούς Κελσίου, και σημειώθηκαν δεκάδες ξαφνικοί θάνατοι εξαιτίας του καύσωνα.

Όπως αναφέρεται η θερμοκρασία αυτή κατέρριψε το ρεκόρ που είχε το Λας Βέγκας με θερμοκρασία 47,2 βαθμούς.

«Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν αυτό το ιστορικό γεγονός», σημειώνεται, ενώ το hashtag που συνοδεύει την ανάρτηση, είναι η κλιματική αλλαγή, που εξηγεί τέτοιες θερμοκρασίες στην συγκεκριμένη χώρα τέλη Ιουνίου.

Words cannot describe this historic event, says @ECCCWeatherBC

British Columbia set more than 40 all-time records

🌡️Lytton broke #Canada‘s temperature record for the THIRD straight day on 29 June with 49.5°C.

HIGHER than Las Vegas all-time record high of 47.2°C.#Climatechange pic.twitter.com/rbTiikCNEY

— World Meteorological Organization (@WMO) June 30, 2021