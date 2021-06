Το μυθικό ρεκόρ του Σακίλ που κυνηγάει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Απολαυστικός ήταν για ακόμη μία φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθώς ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε καταλυτικό ρόλο στη μεγάλη νίκη των Μπακς στην Ατλάντα απέναντι στους Χοκς, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με είχε 33 πόντους, 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ.

Με το τέλος της αναμέτρησης, ο Greek Freak έφτασε τις εννιά double double 30άρες στα φετινά playoffs και πλέον κυνηγάει το απόλυτο ρεκόρ το οποίο κατέχει ο Σακίλ Ο’ Νιλ από το 2000.

Ο Αντετοκούνμπο θα πρέπει να κάνει ακόμη τέσσερις double double 30αρες για να φτάσει τον Σακίλ και μία για να τον ξεπεράσει, κάτι που δεν φαντάζει καθόλου απίθανο για τον back to back MVP του NBA.

Giannis Antetokounmpo has his 9th 30-point, 10-rebound game of the postseason, the most in a single postseason since Shaquille O’Neal in 2000 (13). pic.twitter.com/ZISoMDwTiA

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 28, 2021