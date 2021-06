Με την υπογραφή της ιδρυτικής συμφωνίας πλαισίου του Οργανισμού της Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας, ολοκληρώθηκε στην Αθήνα, η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ινδίας.

#Greece joins @isolaralliance – FM @NikosDendias signs framework agreement in the presence of #India FM @DrSJaishankar

Η Ελλάδα γίνεται μέλος της Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας – Ο ΥΠΕΞ Ν.Δένδιας υπογράφει τη συμφωνία πλαισίου παρουσία του Ινδού ΥΠΕΞ Dr. S.Jaishankar

🇬🇷🤝🇮🇳 pic.twitter.com/5TKNNKkYGD

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 26, 2021