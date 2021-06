Κέβιν Ντε Μπρόινε: Ο καλύτερος μαέστρος και στο Euro

Είναι από τους ποδοσφαιριστές που με μία μονάχα ενέργεια τους, μπορούν να αλλάξουν την ροή ενός παιχνιδιού. Το απέδειξε στο ματς του Βελγίου κόντρα στην Δανία για την δεύτερη αγωνιστική του Euro. Όταν πέρασε σαν αλλαγή και με ένα γκολ και μία ασίστ ανέτρεψε το σκορ και έδωσε την νίκη στην ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ.

Ο λόγος για τον Κέβιν Ντε Μπρόινε. Ο Βέλγος αστέρας πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με το Βέλγιο στο Euro. Συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε με την Μάντσεστερ Σίτι. Με την συμπλήρωση των ομίλων ο 29άχρονος μεσοεπιθετικός έχει δημιουργήσει 9 εννιά ευκαιρίες για γκολ, έχοντας μέχρι στιγμής 2 ασίστ στην διοργάνωση.

Κανένας άλλος παίκτης του Euro δεν έχει μεγαλύτερη συγκομιδή από τον άσο των Πολιτών, ο οποίος έχει και τρεις… συγκατοίκους στην κορυφή. Ο λόγος για τους Νταβίντ Αλάμπα, Άντριου Ρόμπερτσον και Έμιλ Φόρσμπεργκ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κέβιν Ντε Μπρόινε έχει φτάσει σε αυτήν την απόδοση, έχοντας χάσει την πρεμιέρα του Βελγίου κόντρα στην Ρωσία αλλά και το πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Δανία, λόγω του τραυματισμού που υπέστη στον τελικό του Champions League κόντρα στην Τσέλσι.

No player created more chances in the group stages than Kevin De Bruyne (9).

He’s only played two games. 😅#EURO2020 pic.twitter.com/Vr1R1n1Ssh

— Squawka Football (@Squawka) June 24, 2021