UEFA: Καταργείται ο κανονισμός με το εκτός έδρας γκολ

Η «βόμβα» έσκασε! Το εκτός έδρας γκολ βγαίνει από τις ζωές μας! Με επίσημη ανακοίνωση της μέσα από την ιστοσελίδα της, η UEFA γνωστοποίησε πως το εκτός έδρας γκολ δεν θα ισχύει από εδώ και στο εξής!

Μετά από πολλές συζητήσεις μεταξύ των ανθρώπων της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, πάρθηκε η οριστική απόφαση που καταργεί οριστικά το εκτός έδρας γκολ! Μάλιστα, ο συγκεκριμένος κανονισμός, χωρίς το εκτός έδρας γκολ, θα ισχύει από την επόμενη κιόλας σεζόν που βρίσκεται προ των πυλών!

Η UEFA ανέφερε πως πλέον, σε περίπτωση που ένα ζευγάρι καταλήξει να μην έχει νικητή και στα δύο παιχνίδια, τότε θα πηγαίνουν σε μία κλασική παράταση, με τα δύο 15λεπτα ημίχρονα και την επίσης κλασική διαδικασία των πέναλτι.

⚽ The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.

Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL #UWCL #UEL #UYL

