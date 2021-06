Υπάλληλος σεκιούριτι απαγόρευσε την είσοδο στο Γουέμπλεί στον Φέργκιουσον

Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Ένας άνθρωπος που είναι γνωστός στην υφήλιο για τα επιτεύγματα του, όντας στην κατηγορία τον κορυφαίων προπονητών όλων των εποχών.

Ωστόσο υπήρχε και κάποιος που φαίνεται πως δεν γνώριζε τον πρώην τεχνικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αναλυτικότερα, ένας σεκιουριτάς στο γήπεδο του Γουέμπλεϊ δεν αναγνώρισε τον Σερ – ο οποίος πήγε να δει από κοντά το Αγγλία – Σκωτία – με αποτέλεσμα να απαγορέψει στον διάσημο προπονητή να εισέλθει με το αυτοκίνητό του στο VIP parking του γηπέδου.

Ο ίδιος καθόταν στη θέση του συνοδηγού όταν ο άντρας ασφαλείας του σταδίου, σταμάτησε το όχημα του και μάλιστα από την δική του πλευρά, λέγοντας του: «Δεν μπορείτε να περάσετε. Δεν ανήκετε εδώ», Τελικά, η… παρεξήγηση λύθηκε και ο Φέργκιουσον έκατσε στις κερκίδες.

Sir Alex Ferguson SNUBBED from VIP parking at Wembley https://t.co/O10FwIHJbQ via @MailSport

