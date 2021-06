Euro 2020: Μαέστρος και στην εθνική Βελγίου ο Kέβιν Ντε Μπρόινε

Στον τελικό του Champions League τραυματίστηκε στο μάτι και υπήρξαν οι φόβοι ότι μπορεί να χάσει το Euro. Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, ωστόσο, δεν μπορούσε να χάσει το μεγάλο ραντεβού και φώναξε κανονικά παρών.

Στην πρεμιέρα του Βελγίου κόντρα στην Ρωσία δεν αγωνίστηκε, αλλά πήρε χρόνο συμμετοχής κόντρα στην Δανία και έδειξε πόσο σημαντικός είναι για την ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ.Πέρασε σαν αλλαγή και έβγαλε το Βέλγιο από την δύσκολη θέση. Με μία ασίστ και ένα γκολ ανέτρεψε το σκορ και έδωσε στος Κόκκινους Διάβολους την νίκη και παράλληλα την πρόκριση. Μάλιστα, με την ασίστ που έδωσε στον Έντεν Αζάρ έγραψε ιστορία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Βέλγος αστέρας της Μάντσεστερ Σίτι έγινε ο πρώτος Ευρωπαϊός ποδοσφαιριστής που έχει δώσει τουλάχιστον μία ασίστ στις τελευταίες τέσσερις διεθνείς διοργανώσεις (Mundial 2014, Euro 2016, Mundial 2018, Euro 2020). Παράλληλα, ο 29άχρονος άσος σε αυτές τις τέσσερις διοργανώσεις έχει μοιράσει 8 ασίστ, τις περισσότερες από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή.

8 – Kevin De Bruyne has made eight assists for Belgium in major tournaments (World Cup & Euros); since the 2014 World Cup, no European player has made more across the two competitions. Surgical. #BEL #EURO2020 pic.twitter.com/9JTxUzlxZ7

4 – Kevin De Bruyne is the only European player to have assisted a goal in each of the last four major tournaments (World Cup & Euros), doing so in the 2014, 2016, 2018 and 2020 editions. Unrivalled. #BEL #EURO2020 https://t.co/Su6Cpna63p

— OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2021