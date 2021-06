Προϊστορικός ρινόκερος ήταν βαρύτερος από ελέφαντα, ψηλότερος από καμηλοπάρδαλη

Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα θηλαστικά που περπάτησαν ποτέ στη Γη: παλαιοντολόγοι στην Κίνα έφεραν στο φως απολιθώματα ενός γιγάντιου ρινόκερου 22 εκατομμυρίων ετών με βάρος 20 τόνους και ύψος 7 μέτρα.

Ο γίγαντας, πιο βαρύς από τον αφρικανικό ελέφαντα και ψηλός σαν καμηλοπάρδαλη, ανήκει στο γένος Paraceratherium που περιλαμβάνει κι άλλους γιγαντόσωμους ρινόκερους, τα μεγαλύτερα χερσαία θηλαστικά στην ιστορία της εξέλιξης.

Το νέο είδος βαφτίστηκε Paraceratherium linxiaense προς τιμήν της περιοχής όπου βρέθηκαν τα πρώτα απολιθώματα, το Λινσιάν της επαρχίας Γκανσού στη βορειοδυτική Κίνα.

Ένα πρώτο απολίθωμα περιλαμβάνει μόνο τρεις σπόνδυλους, ενώ ένα δεύτερο περιλαμβάνει το κρανίο, την κάτω σιαγόνα και τον άτλαντα –τον σπόνδυλο που συνδέει το κεφάλι με τη σπονδυλική στήλη.

Παρουσιάζοντας τα ευρήματα στην επιθεώρηση Communications Biology, οι ερευνητές που ανακάλυψαν τα απολιθώματα το 2015 περιγράφουν ένα γιγαντόσωμο ζώο με ψηλό λαιμό, ικανό να βόσκει στη φυλλωσιά ψηλών δέντρων, και συλληπτήρια μύτη που θυμίζει τάπιρο.

Ούτε ο P. linxiaense ούτε οι υπόλοιποι γιγαντόσωμοι συγγενείς τους δεν έφεραν κέρατα –το χαρακτηριστικό αυτό εμφανίστηκε αργότερα στην εξέλιξη των ρινόκερων.

Γιγαντόσωμα θηλαστικά έζησαν σε διάφορες περιόδους της προϊστορίας, όμως τα περισσότερα εξαφανίστηκαν στη διάρκεια του Ολιγόκαινου, από τα 34 έως τα 23 εκατομμύρια χρόνια πριν, όταν το κλίμα έγινε πιο ξηρό και εξαφάνισε τα πυκνά δάση που προσέφεραν τροφή στους γίγαντες.

«Κόκκαλα δράκου»

Οι γιγάντιοι ρινόκεροι έγιναν διάσημοι σε όλο τον κόσμο τη δεκαετία του 1920, όταν ο αμερικανός εξερευνητλής Ρόι Τσάπμαν Άντριους, ο οποίος αποτέλεσε την έμπνευση για διάφορους κινηματογραφικούς ήρωες, ανακάλυψε τα πρώτα απολιθώματα στην έρημο Γκόμπι. Ένα απολιθωμένο κρανίο εκτέθηκε στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Νέα Υόρκη, και προκάλεσε τόσο μεγάλη εντύπωση ώστε οι γιγάντιοι ρινόκεροι εκθρόνισαν τους δεινόσαυρους από τη φαντασία της κοινής γνώμης, σύμφωνα με μελέτη του 2014 στο Journal of the History of Biology.

Οι κοκκινωποί ψαμμόλιθοι της περιοχής Λινσιάν έγιναν διάσημοι για τα απολιθώματά τους τη δεκαετία του 1950, όταν ντόπιοι αγρότες ανακάλυψαν τα πρώτα «οστά δράκου», τα οποία χρησιμοποιήθηκαν μάλιστα στην παρασκευή παραδοσιακών φαρμάκων, δήλωσε στο NBC ο Τάο Ντενγκ, διευθυντής του Ινστιτούτου Παλαιοντολογίας Σπονδυλωτών στην Κινεζική Ακαδημία Επιστημών,

H oμάδα του Ντενγκ, επικεφαλής της νέας μελέτης, διευκρίνισε ότι το νέο είδος δεν είναι το μεγαλύτερο που έχει βρεθεί ποτέ –ο τίτλος αυτός ανήκει στον ρινόκερο Dzungariotherium orgosense που ανακαλύφθηκε στην Κίνα τη δεκαετία του 19790.

Ωστόσο ο P. linxiaense παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με το είδος Paraceratherium bugtiense, γνωστό από απολιθώματα στο Πακιστάν, στην άλλη πλευρά της οροσειράς των Ιμαλαΐων.

Η στενή συγγένεια των δύο ειδών, λένε οι ερευνητές, υποδεικνύει ότι ο κοινός τους πρόγονος ήταν ελεύθερος να κινείται σε μεγάλο μέρος της Ασίας, καθώς το υψίπεδο του Θιβέτ δεν είχε ακόμα σχηματιστεί για να δημιουργήσει εμπόδιο.