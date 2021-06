Τσιτσιπάς: Στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης παρά την ήττα από τον Τζόκοβιτς

Στην ιστορία για το ελληνικό τένις και τον ελληνικό αθλητισμό θα μείνει η 13η Ιουνίου. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοίταξε στα μάτια τον Νόβακ Τζόκοβιτς, στον πρώτο τελικό του σε γκραν σλαμ (Roland Garros), όμως ο Σέρβος υπεραθλητής λύγισε την αντίσταση του Ελληνα πρωταθλητή με 2-3.

Ο Στέφανος προηγήθηκε με 2-0 σετ, ωστόσο ο Τζόκοβιτς κατέδειξε γιατί βρίσκεται στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, κάνοντας δικό του τον 19ο τίτλο γκραν σλαμ, αλλά μόλις τον 2ο από το Roland Garros.

Σήμερα, πάντως, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πετύχει νέο ρεκόρ καριέρας αφού θα είναι στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης και το μόνο σίγουρο είναι πως το μέλλον του ανήκει. Κάτι που, άλλωστε, υποστήριξε και ο Νόβακ Τζόκοβιτς στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι που διήρκησε περισσότερο από 4 ώρες.

Looking forward to the years to come 👍#RolandGarros | @steftsitsipas pic.twitter.com/7ueTuYZTu4

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 13, 2021