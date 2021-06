Κλοπιμαία γλυπτά βουδιστικής τέχνης σε δημοπρασία

Συνολικά πέντε επιχρυσωμένα χάλκινα γλυπτά από το Νεπάλ αποσύρθηκαν από δημοπρασία του Bonhams στο Παρίσι, αφού ανακαλύφθηκε ότι εκλάπησαν από ναό τη δεκαετία του 1980.

Τα γλυπτά συμπεριλήφθηκαν σε διαδικτυακή δημοπρασία έργων βουδιστικής τέχνης από τα Ιμαλάια, η οποία διεξαγόταν έως τις 10 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του οίκου δημοπρασιών, στα έργα που πωλούνται περιλαμβάνονται «Θεότητες και Βούδες, θιβετιανοί βουδιστικοί πίνακες, Thangkas, τελετουργικά διακοσμητικά, τα οποία χρονολογούνται μεταξύ του 3ου και του 19ου αιώνα και συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 και του 1970 από έναν ιδιώτη Ευρωπαίο συλλέκτη».

Όμως από τη δημοπρασία αποσύρθηκαν οι πέντε επιχρυσωμένες φιγούρες, οι οποίες είχαν τιμή μεταξύ 3.000 και 5.000 ευρώ, έκαστη, αφού ο οργανισμός Lost Arts του Νεπάλ επισήμανε ότι είναι κλεμμένες στη σελίδα του στο Facebook.

Η εφημερίδα Nepali Times, που δημοσίευσε πρώτη φορά την ιστορία για τα λεηλατημένα αντικείμενα, αναφέρει σύμφωνα με το ΑΠΕ ότι οι κλοπές καταγράφηκαν σε ένα βιβλίο του 1989 με τίτλο «Gods are Leaving the Country: Art Theft from Nepal» του Γερμανού μελετητή, Jurgen Schick.

Στο βιβλίο, ο συγγραφέας χαρακτηρίζει το περιστατικό «ως μία από τις πιο απεχθείς περιπτώσεις κλοπής τέχνης στο Νεπάλ, δηλαδή τη λεηλασία της τοράνα του ναού Taleju Bhavani στο βασιλικό παλάτι του Πατάν».