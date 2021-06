NBA: Αντετοκούνμπο και Μίντλετον έγραψαν ιστορία

Οι απόλυτοι πρωταγωνιστές στη νίκη των Μπακς επί των Νετς με 86-83 στο Game 3 των ημιτελικών της Ανατολής ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Κρις Μίντλετον, παίρνοντας την ομάδα στις πλάτες τους.

Συγκεκριμένα, με τον Greek Freak να έχει πετύχει 33 πόντους και τον 29χρονο 35 πόντους, αμφότεροι σημείωσαν το 79% της παραγωγής της ομάδας των Ελαφιών (68 από τους 86 πόντους).

Έτσι, η δυάδα των Μιλγουόκι Μπακς πέτυχε το μεγαλύτερο ποσοστό που έχουν πετύχει ποτέ δύο παίκτες μιας ομάδας στην ιστορία των πλέι-οφ του ΝΒΑ.

Khris Middleton and Giannis Antetokounmpo combined to score 79 percent of the @Bucks points, the highest percentage of any team’s points by any duo in NBA playoff history. pic.twitter.com/xR1xTRdthf

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 11, 2021