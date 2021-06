Αποθέωση για Μαυροπάνο από τους φιλάθλους της Άρσεναλ: «Έβαλε στην τσέπη του τον Χάαλαντ»

Εξαιρετικός ήταν χθες απέναντι στη Νορβηγία και φυσικά τον Έρλινγκ Χάαλαντ ο Ντίνος Μαυροπάνος, καθώς ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός κατάφερε να πραγματοποιήσει μία πάρα πολύ καλή εμφάνιση και να δείξει μερικά καλά χαρακτηριστικά.

Μία εμφάνιση η οποία έφτασε μέχρι και την Αγγλία και συγκεκριμένα το Λονδίνο, καθώς ο Μαυροπάνος ανήκει στην Άρσεναλ. Ο νεαρός στόπερ, που αγωνίστηκε φέτος ως δανεικός στην Στουτγκάρδη αποθεώθηκε στα social media της Αγγλίας από τους φιλάθλους της Άρσεναλ οι οποίοι είχαν μόνο καλά να πουν, ενώ μερικοί ζήτησαν και την επιστροφή του στην ομάδα τους!

«Ο Μαυροπάνος έβαλε στην τσέπη του τον Χάαλαντ», «Ο Μαυροπάνος εξελίχθηκε στη Γερμανία και είναι έτοιμος», «Ο ύπος έσβησε τον Λουκάκου και τώρα τον Χάαλαντ» και «είναι… διαβολικά γρήγορος, τι αμυντικός» ήταν μερικά από τα σχόλια των «κανονιέρηδων» στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης!

Dinos Mavropanos played the full 90 minutes as Greece beat Norway 2-1 in Malaga. 🇬🇷 pic.twitter.com/RsbmgxSSZ8

— Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) June 6, 2021