Βραζιλία: Νέες διαδηλώσεις με κατσαρολικά κατά του Μπολσονάρου

Διαμαρτυρίες υπό τον ήχο κατσαρολικών ξέσπασαν χθες Τετάρτη το βράδυ σε διάφορες πόλεις της Βραζιλίας την ώρα που ο πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου απευθυνόταν στους πολίτες, λίγες ημέρες αφού διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα για να καταγγείλουν τον τρόπο που διαχειρίζεται την πανδημία του κορωνοϊού, η οποία μέχρι στιγμής έχει κοστίσει τη ζωή σε μισό εκατομμύριο ανθρώπους στη Βραζιλία.

Οι τελευταίες ημέρες ήταν δύσκολες για την κυβέρνηση του ακροδεξιού προέδρου, η δημοτικότητα του οποίου καταποντίζεται καθώς παραμένουν υψηλά τα νούμερα των ημερήσιων νέων κρουσμάτων της covid-19 και των θανάτων.

Μόνο χθες Τετάρτη σχεδόν 100.000 Βραζιλιάνοι βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊόκαι 2.507 υπέκυψαν στην covid-19, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία. Νωρίτερα χθες το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας επέτρεψε να ξεκινήσει έρευνα εναντίον του υπουργού Περιβάλλοντος της κυβέρνησης Μπολσονάρου με την κατηγορία ότι παρενέβη σε αστυνομική έρευνα για παράνομη υλοτομία.

Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα ο Μπολσονάρου συνόψισε εν συντομία κάποια από τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του και δεσμεύθηκε ότι η οικονομία της χώρας θα αναπτυχθεί στο μέλλον, χωρίς ωστόσο να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Παράλληλα ο Βραζιλιάνος πρόεδρος –ο οποίος στο παρελθόν έχει επικρίνει τη χρήση μάσκας και έχει γελοιοποιήσει όσους τις χρησιμοποιούν, ενώ έχει καταφερθεί και εναντίον των εμβολίων — δήλωσε ότι όσοι Βραζιλιάνοι το επιθυμούν, θα μπορέσουν να εμβολιαστούν ως το τέλος του έτους κατά της covid-19.

Επίσης χθες το βράδυ το υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των εμβολίων που θα λάβει η Βραζιλία τον Ιούνιο κατά περίπου 4 εκατομμύρια δόσεις.

Το Σάββατο χιλιάδες Βραζιλιάνοι βγήκαν στους δρόμους τουλάχιστον 16 πόλεων, έπειτα από έκκληση αριστερών κομμάτων, συνδικάτων και φοιτητικών ενώσεων.

New from #Brazil – Massive protests on May 29 bring hundreds of thousands into the streets across Brazil calling for President Bolsonaro’s impeachment. #29MForaBolsonaro #COVID https://t.co/3MflD4YrCW

— Unicorn Riot (@UR_Ninja) June 3, 2021