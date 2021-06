A medical worker administers a dose of the "Comirnaty" Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine in a vaccination center in Saint-Nazaire as part of the coronavirus disease (COVID-19) vaccination campaign in France, May 28, 2021. REUTERS/Stephane Mahe

Δεν επηρεάζουν το εμβολιαστικό πρόγραμμα της Ελλάδας το γεγονός ότι το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ μελετά περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας που εμφανίστηκαν – κυρίως – σε άνδρες νεαρής ηλικίας οι οποίοι είχαν κάνει το εμβόλιο της Pfizer, και το κατά πόσο συνδέονται με τον εμβολιασμό τους. Αυτό ξεκαθάρισε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και τόνισε ότι η Ελλάδα προχωρά με βάση τα επιστημονικά δεδομένα. Μάλιστα, υπενθύμισε ότι το Ισραήλ έδωσε έγκριση για τη χορήγηση του εμβολίου της Pfizer σε παιδιά και νέους από 12 ετών και άνω. Χωρίς «πέναλτι» για e-αποδείξεις οι φορολογικές δηλώσεις 2021 H ανακοίνωση της Pfizer που ανησύχησε όλο τον πλανήτη Υπενθυμίζεται ότι στο Ισραήλ αναφέρθηκαν 275 περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας, από τον Δεκέμβριο του 2020 έως τον Μάιο του 2021, μεταξύ των πέντε και πλέον εκατομμυρίων πολιτών που εμβολιάστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς που υπέστησαν μυοκαρδίτιδα πέρασαν λίγες μέρες στο νοσοκομείο και το 95% των περιπτώσεων κρίθηκε ως ήπιο, αναφέρεται σε σχετική μελέτη που διενεργήθηκε από τρεις ομάδες ειδικών. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, «υπάρχει πιθανή σύνδεση μεταξύ της δεύτερης δόσης του εμβολίου και της εμφάνισης μυοκαρδίτιδας μεταξύ ανδρών ηλικίας 16 έως 30 ετών». Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία επεσήμανε πως έχει λάβει γνώση των αποτελεσμάτων της έρευνας, τονίζοντας, όμως, πως δεν έχει αποδειχθεί αιτιώδης σύνδεσμος με το εμβόλιο.Μυ Ωστόσο, επεσήμανε πως είναι σε συνεχή επαφή με την Επιτροπή Ασφαλείας Εμβολίων του ισραηλινού Yπουργείου Υγείας. Σημειώνεται πως η χώρα έχει αναδειχθεί «πρωταθλήτρια» στην εμβολιαστική καμπάνια, με το 55% του πληθυσμού της να έχει ήδη κάνει το εμβόλιο. Νέο καμπανάκι για άγνωστο «υβριδικό» κορωνοϊό Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share