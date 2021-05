Greece’s Prime Minister, Kyriakos Mitsotakis, receives the second dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, at the first day of the vaccination campaign against the coronavirus disease (COVID-19), at Attikon Hospital in Athens, Greece on January 18, 2021. / Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λαμβάνει τη δεύτερη δόση του εμβολίου των εταιριών Pfizer-BioNTech κατά της COVID-19, την πρώτη ημέρα εμβολιασμών για την ασθένεια του νέου κορωνοϊού (COVID-19) στο νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2021.

Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, στην καθιερωμένη ενημέρωση για την πορεία των εμβολιασμών στη χώρα ξεκίνησε εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια της 44χρονης στην Κρήτη που έχασε τη ζωή της από θρομβοπενία μετά τον εμβολιασμό της με AstraZeneca. Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε όσα ακούγονται έντονα για τον εμβολισμό των παιδιών. Αμερική και Καναδάς ήδη εμβολιάζουν τα παιδιά. Πριν από τρεις μέρες ο ΕΜΑ ενέκρινε την επέκταση της ηλικίας εμβολιασμού σε παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών με εμβόλια mRNA. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο ΒΗΜΑ: Τα «κλειδιά» της λύσης Σύμφωνα με τις δοκιμές που έγιναν, η αποτελεσματικότητα των εμβολίων στα παιδιά είναι πολύ υψηλή και φτάνει το 100%. Ο περιορισμένος αριθμός παιδιών που συμπεριλαμβάνει η μελέτη δεν επιτρέπει την ανίχνευση σπανίων ανεπιθύμητων ενεργειών από τους εμβολιασμούς σε αυτές τις ηλικίες. Οι όροι για να εγκριθεί και στην Ελλάδα ο εμβολιασμός των παιδιών Η έγκριση από τον ΕΜΑ, όπως ανέφερε η κ. Θεοδωρίδου, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε χώρα να προχωρήσει σε προγραμματισμό έγκρισης. Οι παράγοντες που θα συνεκτιμηθούν είναι παράγοντες που αφορούν την ίδια τη νόσο, τη συμμετοχή των παιδιών στη διασπορά του ιού, τα πλεονεκτήματα σε σχέση με την εκπαίδευση, την ασφάλεια του εμβολίου και την αποτελεσματικότητα και την αποδοχή του εμβολίου από τους γονείς. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, η κ. Θεοδωρίδου διευκρίνισε ότι ακόμα δεν είναι τίποτα σίγουρο για τον εμβολιασμό των παιδιών στην Ελλάδα και θα γίνει με βάση τα δεδομένα της κάθε χώρας. Έτσι δεν σημαίνει ότι η έγκριση του ΕΜΑ για τον εμβολιασμό των 12 έως 15 ετών θα μεταφερθεί αυτούσια στην Ελλάδα, αλλά μπορεί αν εγκριθεί, να έχει διαφοροποιήσεις, πχ να εμβολιάζονται τα παιδιά με υποκείμενα νοσήματα. Ο ΠΟΥ, όπως επεσήμανε η κ. Θεοδωρίδου, επιμένει ότι πρωταρχικός στόχος παραμένει ο εμβολιασμός των ενηλίκων. Όσοι νόσησαν θα κάνουν μία δόση Έπειτα αναφέρθηκε στον εμβολιασμό των ατόμων που έχουν νοσήσει, υπενθυμίζοντας ότι δεν χρειάζεται να κάνουν δεύτερη δόση. Ως ημερομηνία διάγνωσης της νόσου θεωρείται η πρώτη ημερομηνία εξέτασης με μοριακό τεστ που έχει καταγραφεί στο επίσημο μητρώο του ΕΟΔY. Σε ερώτηση για την περίπτωση της 34χρονης που νοσηλεύεται στο Τζάνειο, η κ. Θεοδωρίδου ανέφερε πως δεν έχει βγει ακόμα πόρισμα για τα αίτια της νοσηλείας της και αν αυτά σχετίζονται με τον εμβολιασμό. Αναφορικά με αυτούς που θέλουν να αλλάξουν τη δεύτερη δόση του εμβολίου με AstraZeneca, αυτό δίνεται ως δυνατότητα μόνο αν τα άτομα που εμβολιάστηκαν με την πρώτη δόση εμφανίζουν κάποια προβλήματα και μετά από οδηγία από τις υγειονομικές αρχές.