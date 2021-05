Επικός Γκουαρντιόλα: Ανέλυσε όλη την Τσέλσι σε 37 δευτερόλεπτα

Απόλυτα διαβασμένος φαίνεται πως είναι ο «mastermind» Πεπ Γκουαρντιόλα ενόψει του μεγάλου τελικού του Champions League ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι (29/5, 22:00).

Σε μια ακόμα φανταστική συνέντευξη που παραχώρησε ο Καταλανός τεχνικός στον Ρίο Φέρντιναντ, απέδειξε γιατί είναι τόσο επιτυχημένος σε αυτό που κάνει.

Πως; Αναλύοντας την ομάδα του Λονδίνου ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης του Πόρτο μέσα σε μόλις 37 δευτερόλεπτα.

«Έχουν τους τρεις στόπερ, έχουν τους αμυντικούς χαφ, κλείνουν τους διαδρόμους, παίζουν όλοι κοντά με μικρές αποστάσεις. Ταυτόχρονα ανοίγουν πλάγια με τους φουλ μπακ και έχουν και βάθος με τον Βέρνερ που τρέχει στην επίθεση. Σε πιέζουν και στο κέντρο σε πιέζουν και στο πλάτος του γηπέδου και έχουν εξαιρετικούς παίκτες στον άξονα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

