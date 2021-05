FILE PHOTO: A needle is filled from a phial of Pfizer/BioNTech COVID-19 vaccine at the Royal Victoria Infirmary, on the first day of the largest immunisation programme in the British history, in Newcastle, Britain December 8, 2020. Owen Humphreys/Pool via REUTERS/File Photo

Έκτακτη σύσκεψη της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη για το εμβόλιο της AstraZeneca. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή θα εξετάσει αν θα αυξηθούν τα ηλικακά όρια για τη χορήγηση του εμβολίου. Mέχρι στιγμής το εμβόλιο χορηγείται σε πολίτες ηλικίας άνω των 30 ετών. Σημειώνεται πως τα τελευταία περιστατικά που έχουν έλθει στο φως της δημοσιότητας, σχετικά με περιπτώσεις θρομβώσεων μετά το εμβόλιο της AstraZeneca στην Ελλάδα, έχουν προκαλέσει νέες ανησυχίες για την πιθανότητα να υπάρχει σύνδεση. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι αυτό του θανάτου μιας 63χρονης που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης από την 1η Απριλίου με θρομβοεμβολικό επεισόδιο, ενώ είχε εμβολιαστεί με AstraZeneca, έναν μήνα πριν. Διαφορετικές οι προσεγγίσεις στη χορήγησή του στα κράτη της ΕΕ Την ίδια ώρα διαφορετικές είναι οι προσεγγίσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα της χορήγησης του εμβολίου της AstraZeneca (εμπορική ονομασία Vaxzevria). Συγκεκριμένα, στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη υπάρχουν ηλικιακοί περιορισμοί στη χορήγηση του εμβολίου, ενώ σε ορισμένα έχει διακοπεί εντελώς το εμβόλιο. Σε χώρες όπως στη Δανία, στη Γαλλία, στη Σουηδία και στη Γερμανία έχει αποφασιστεί η χορήγηση της δεύτερης δόσης όσων έχουν ξεκινήσει με AstraZeneca και γίνεται με εμβόλιο mRNA. To Ευρωπαϊκό Κέντρο Ειδικών Νοσημάτων (ECDC) δημοσίευσε στις 18 Μαΐου αναλυτικά στοιχεία για τον τρόπο χορήγησης του συγκεκριμένου εμβολίου σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, ενώ εξέδωσε και αναλυτικές οδηγίες σχετικά με το τι ακριβώς ισχύει με την δεύτερη δόση. Εθνικές συστάσεις για τη χρήση του AstraZeneca σε χώρες της ΕΕ (από τις 12 Μαΐου 2021) AstraZeneca και δεύτερη δόση Διαφορετική στρατηγική ακολουθούν αρκετά κράτη και όσον αφορά την χορήγηση της δεύτερης δόσης. Συγκεκριμένα σε περίπου 20 χώρες χορηγείται το ίδιο εμβόλιο και στη δεύτερη δόση (σ.σ. και στην Ελλάδα) με εξαίρεση άτομα που εμφάνισαν αντίδραση στην πρώτη δόση ή θρομβοεμβολικό επεισόδιο. Ωστόσο σε πέντε χώρες, το θέμα βρίσκεται υπό αξιολόγηση, ενώ σε πέντε άλλες χώρες η δεύτερη δόση γίνεται με Pfizer ή Moderna. Από την πλευρά του ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) προτείνει να δίνεται AstraZeneca και ως δεύτερη δόση. Ο οργανισμός δεν διαθέτει αρκετή εμπειρία σε σχέση με τις ανεπιθύμητες ενέργειες της δεύτερης δόσης, προκειμένου να διαπιστώσει εάν υπάρχει διαφορά στον κίνδυνο σε σύγκριση με την πρώτη.