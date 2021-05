Νέο αφιέρωμα στα ελληνικά νησιά δημοσιεύει το Bloomberg, κάνοντας ιδιαίτερη αναορά στο ναυτικό τουρισμό.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο, χαρτογραφεί τους πόλους έλξης του θαλάσσιου τουρισμού στην Ελλάδα, και εγκωμιάζει τα νησιά της χώρας μας, ξεχωρίζοντας, αυτή τη φορά, την Πάτμο και την Αλόννησο.

Όπως τονίζει ο συντάκτης του άρθρου, το επίσημο άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού στις 14 Μαΐου δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφτεί τη Ελλάδα και να βιώσει συναρπαστικές στιγμές περιπέτειας στις ελληνικές θάλασσες, μόνο με την προϋπόθεση ενός αρνητικού PCR test. Ωστόσο με 10.000 μίλια ακτογραμμής και 6.000 νησιά στο σύνολο από τα οποία 227 είναι κατοικήσιμα, χρειάζεται καλή προετοιμασία πριν ξεκινήσει το ταξίδι στην Ελλάδα.

Time is running out to book a sail through the Greek Isles for the summer of 2021. Here’s how to find a great Odyssey of your own https://t.co/GJqVcBDIez

— Bloomberg (@business) May 12, 2021