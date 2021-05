Με 27 παίκτες στον τελικό ο Ολυμπιακός – Κανονικά ο Σωκράτης

Ολοι μέσα για τον μεγάλο τελικό. Ο Πέδρο Μαρτίνς είδε με ικανοποίηση όλους τους ποδοσφαιριστές του να είναι διαθέσιμοι.

Με τον Σωκράτη Παπασταθόπουλου, που ήταν και το μεγάλο ερωτηματικό, να προπονείται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα και να βλέπει κανονικά το όνομά του στην αποστολή των 27 ποδοσφαιριστών με την οποία θα μεταβεί στο ΟΑΚΑ ο Ολυμπιακός, για τη μάχη με τον ΠΑΟΚ.

Σα, Κρίστινσον, Τζολάκης, Καραργύρης, Λαλά, Ντρέγκερ, Ανδρούτσος, Σεμέδο, Παπασταθόπουλος, Καλογερόπουλος, Παπαδόπουλος, Ρέαμπτσιουκ, Χολέμπας, Σουρλής, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Τιάγκο Σίλβα, Μπρούμα, Ραντζέλοβιτς, Μασούρας, Βρουσάι, Φορτούνης, Βαλμπουενά, Κάιπερς, Χασάν, Ελ Αραμπί.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον ΠΑΟΚ. / The squad players selected ahead of the match against PAOK. 🔴⚪️#Olympiacos #GreekCup #Final #Football #FootballGame​ #SquadList pic.twitter.com/o8VJJEm5xw

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) May 21, 2021