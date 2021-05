Honorable change of the guard with soldiers dressed in the traditional Pontic Guerrilla uniform, to commemorate the 102nd anniversary for the victims of the Pontic Genocide, at the tomb of the Unknown Soldier, in Athens, on May 19, 2021 / Τιμητική αλλαγή φρουράς για την 102η επέτειο της Ποντιακής Γενοκτονίας, με στρατιώτες με την παραδοσιακή φορεσιά των Ποντίων Ανταρτών, στο μνημείο του Άγνωστου στρατιώτη, στις 19 Μαΐου, 2021