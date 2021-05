Απομεινάρια του μεγαλύτερου πυραύλου της Κίνας έπεσαν σήμερα στον Ινδικό Ωκεανό, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του πυραύλου καταστράφηκε κατά την επανείσοδό του στην ατμόσφαιρα της Γης, μετέδωσαν κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, βάζοντας τέλος σε ημέρες εικασιών για το πού θα έπεφταν τα συντρίμμια.

Οι συντεταγμένες που δόθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλέσθηκαν το Κινεζικό Γραφείο Επανδρωμένης Διαστημικής Μηχανικής, τοποθετούν το σημείο πρόσκρουσης στον ωκεανό, δυτικά του αρχιπελάγους των Μαλδίβων.

Τα συντρίμμια από τον πύραυλο Μεγάλη Πορεία 5Β είχαν κάνει μερικούς να κοιτάζουν με ανησυχία προς τον ουρανό μετά την εκτόξευσή του, στις 29 Απριλίου, από το νησί Χαϊνάν της Κίνας, όμως το Κινεζικό Γραφείο Επανδρωμένης Διαστημικής Μηχανικής ανακοίνωσε ότι το μεγαλύτερο μέρος από τα συντρίμμια κάηκαν στην ατμόσφαιρα.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως τμήματα του πυραύλου εισήλθαν και πάλι στην ατμόσφαιρα στις 10:24 π.μ. ώρα Πεκίνου (05:24 ώρα Ελλάδας) και έπεσαν σε μια τοποθεσία με τις συντεταγμένες γεωγραφικό μήκος 72,47 μοίρες ανατολικά και γεωγραφικό πλάτος 2,65 μοίρες βόρεια.

New update by @SpaceTrackOrg:

Reentry: 9 may 02:11 UTC ± 1 hour

Reentry is inminent.

Very similar to last prediction, but with center of reentry window further west.

90% of this track is over ocean. pic.twitter.com/ZZYgq9gDU5

May 9, 2021