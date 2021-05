Κύκλους πάνω από την Ελλάδα έκανε ο κινεζικός πύραυλος πριν τελικά απομακρυνθεί και πέσει στον Ινδικό Ωκεανό.

Όπως αποκάλυψε ο Ξενοφών Μούσας, καθηγητής Φυσικής του Διαστήματος, παρ΄ ότι κομμάτια του πυραύλου έπεσαν δυτικά του αρχιπελάγους των Μαλδιβών, ο πύραυλος βρέθηκε πάνω και από την χώρα μας.

«Δεν ξέραμε που θα πέσει. Κάποια ανακοίνωση που είδα έλεγε πως θα πέσει αρχικά ανάμεσα στην Κρήτη και την Κύπρο, ίσως και στην νότια Τουρκία. Χτες βράδυ που κοίταζα ήταν αρχικά πάνω από την Κέρκυρα, την Θεσσαλονίκη, περίπου στην Ορεστιάδα και μετά προς Κωνσταντινούπολη για να κατέβει κάτω και μετά από 1.30 ώρα ξαναπέρασε πάνω από την Κρήτη», ανέφερε ο καθηγητής φυσικής του διαστήματος στο ΣΚΑΪ.

Μάλιστα ο καθηγητής φυσικής τόνισε πως «δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε ημέρα. Μοιάζει με έναν μετεωρίτη που πέφτει στη γη σπάνια βλέπουμε ένα τέτοιο θέαμα. Ουσιαστικά ήταν ένα αντικείμενο που πέφτει και βγάζει πίσω του καπνό. Γινόταν κομμάτια καθώς κατέβαινε», ανέφερε.

Σημειώνεται πως τα απομεινάρια του κινέζικου πύραυλου έπεσαν στον Ινδικό Ωκεανό, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του πυραύλου καταστράφηκε κατά την επανείσοδό του στην ατμόσφαιρα της Γης, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, βάζοντας έτσι τέλος σε ημέρες εικασιών για το πού θα έπεφταν τα συντρίμμια.

Ο πύραυλος ονόματι «Μεγάλη Πορεία» που εκτοξεύθηκε την περασμένη εβδομάδα ήταν η δεύτερη ανάπτυξη της παραλλαγής 5Β μετά την παρθενική πτήση της τον Μάιο 2020. Πέρυσι, κομμάτια του πρώτου πυραύλου Μεγάλη Πορεία 5Β είχαν πέσει στην Ακτή του Ελεφαντοστού, προκαλώντας ζημιές σε μερικά κτίρια. Δεν είχαν αναφερθεί τραυματισμοί.

Chinese Rocket while crossing the skies of #Oman #ChineseRocket #LongMarch5B pic.twitter.com/g8OAMlq8lE

— 𝓛𝓤𝓕𝓕𝓨 (@0_F_0) May 9, 2021