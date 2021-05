Το γκολ της χρονιάς σημειώθηκε στο αμερικανικό MLS

Μπορεί να μην είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, ωστότο τα τελευταία χρόνια το MLS δείχνει μία μεγάλη βελτίωση, φέρνοντας μάλιστα μερικούς από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του πλανήτη, όπως ο Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς.

Ένα γκολ που πέτυχε ο Ρούμπιο Ρουμπίν της Ρίαλ Σαλτ Λέικ αποδεικνύει πως το πρωτάθλημα των ΗΠΑ έχει ανέβει κατακόρυφα σε επίπεδο. Και δε μιλάμε ένα απλό γκολ αλλά για μία… γκολάρα!

Ο ποδοσφαιριστής της Ρίαλ Σαλτ Λέικ πέτυχε ένα απίστευτο τέρμα με ανάποδο ψαλίδι στην αναμέτρηση με την Σαν Χοσέ η οποία κατάφερε να φέρει «τούμπα» το ματς και να επικρατήσει με 2-1 χάρη σε δύο γκολ του Βοντολόφσκι στα τελευταία λεπτά.

EARLY CONTENDER FOR @MLS GOAL OF THE YEAR! 😱

Take a bow, Rubio Rubin.

(via @realsaltlake)pic.twitter.com/l3wwPTaGrK

— ESPN FC (@ESPNFC) May 8, 2021