ΠΑΟΚ: Η Γκλάντμπαχ ενδιαφέρεται για τον Τζόλη σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό

Ο Χρήστος Τζόλης αποτελεί το καλύτερο περιουσιακό στοιχείο του ΠΑΟΚ, με τον νεαρό εξτρέμ να πραγματοποιεί ονειρική σεζόν με το Δικέφαλο του Βορρά.

Ο έλληνας διεθνής παρακολουθείται από πολλές ομάδες του εξωτερικού, ενώ όσο περνά ο καιρός οι «μνηστήρες» για την απόκτησή του ολοένα και αυξάνονται.

Ο Τζόλης έχει ακουστεί για αρκετές ομάδες, μεταξύ των οποίων και η Ντόρτμουντ, όμως τις τελευταίες ώρες εμπλέκεται αρκετά και το όνομα της Γκλάντμπαχ.

Η Μπορούσια έχει πολύ ψηλά στη λίστα της τον νεαρό εξτρέμ όπως αναφέρουν οι Γερμανοί, ενώ τονίζεται πως ο Δικέφαλος αξιώνει για την παραχώρησή του περί τα 15.000.000 ευρώ.

Καθημερινά, δημοσιεύματα μιλούν για μια νέα ομάδα που κινείται για το παιδί-θαύμα του ΠΑΟΚ, ενώ όσον αφορά την Γκλάντμπαχ φέρεται διατεθειμένη να κάνει ακόμη και επίσημη πρόταση μόλις ολοκληρωθούν και επίσημα οι υποχρεώσεις της ομάδας.

Ο Τζόλης έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2024 και η αξία του εκτιμάται επί του παρόντος στα 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε 44 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ μετρά 16 γκολ, αλλά και 10 τελικές πάσες, έχοντας εκτοξεύσει την χρηματιστηριακή του αξία μέσα σε ένα χρόνο.

Δείτε το δημοσίευμα:

📰| Christos Tzolis is in the sights of Bundesliga side Borussia Mönchengladbach. The 19 year old PAOK winger could cost approximately €15M. [90min_de] pic.twitter.com/jDMjgJGwkg

— Hellas Football (@HellasFooty) May 7, 2021