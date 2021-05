Η νέα σπουδαία βραδιά του Αντετοκούνμπο με τους Νετς

Οι Μπακς μετά από ακόμη μια σπουδαία εμφάνιση νίκησαν και πάλι τους Νετς, αυτή τη φορά με 124-118 και μέσα σε λίγα 24ωρα έκαναν το 2/2 κόντρα στην παρέα των Ίρβινγκ και Ντουράντ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την ανεπανάληπτη εμφάνιση και τους 49 πόντους της Κυριακής πραγματοποίησε ακόμη μια απίθανη εμφάνιση και οδήγησε τα ελάφια σε νέα νίκη και ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στην κορυφή της Ανατολής.

Πιο συγκεκριμένα, ο Greek Freak πέτυχε 36 πόντους με 10/12 βολές, 7/18 δίποντα, 4/12 τρίποντα ενώ είχε 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο σε 37 λεπτά συμμετοχής.

The MVP was back at it:

36 PTS | 12 REB | 4 AST | 1 STL | 4 3PM (tied season-high) pic.twitter.com/VIVwJM30QQ

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 5, 2021