International flights start arriving at all airports in Greece after the lifting of protection measures agaiinst the new coronavirus disease (COVID-19), Macedonia Airport (SKG), Thessaloniki, Greece on July 1, 2020. / Έναρξη άφιξης διεθνών πτήσεων σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας μετά την άρση των μέτρων προστασίας από τον νέο κορωναίό, Αεροδρόμιο Μακεδονία (SKG), Θεσσαλονίκη, 1 Ιουλίου 2020.

Πράσινο φως άναψε το ευρωκοινοβούλιο για το πιστοποιητικό εμβολιασμού που δίνει το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης στην ΕΕ παρά την πανδημία του κοροναϊού. Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν ότι οι κανόνες για το νέο «πιστοποιητικό της ΕΕ για τη νόσο COVID-19», αντί ενός «Ψηφιακού Πράσινου Πιστοποιητικού» σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ το πολύ για 12 μήνες. Εμβόλια : Τι συμβαίνει με τις θρομβώσεις – Ο καθηγητής της Σορβόννης Γρηγόρης Γεροτζιάφας εξηγεί Το έγγραφο, το οποίο θα μπορεί να διατίθεται σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή, θα βεβαιώνει ότι ένα άτομο είτε έχει εμβολιαστεί κατά του κοροναϊού, είτε έχει λάβει αρνητική διάγνωση μετά από διεξαγωγή τεστ στο πρόσφατο παρελθόν, είτε έχει αναρρώσει από τη νόσο. Ωστόσο, τα εν λόγω πιστοποιητικά δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ούτε να αποτελούν προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης, τονίζουν οι ευρωβουλευτές. Η νομοθετική πρόταση που αφορά τους υπηκόους της ΕΕ εγκρίθηκε με 540 ψήφους υπέρ, 119 κατά και 31 αποχές, ενώ η πρόταση για τους υπηκόους τρίτων χωρών εγκρίθηκε με 540 ψήφους υπέρ, 80 κατά και 70 αποχές. Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη και τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν το πρωί. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι πλέον σε θέση να αρχίσουν τις διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας πριν την έναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου. Σύμφωνα με το Κοινοβούλιο, οι κάτοχοι πιστοποιητικού της ΕΕ για τη νόσο COVID-19 δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε πρόσθετους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, όπως καραντίνα, αυτοαπομόνωση ή διεξαγωγή διαγνωστικών τεστ. Οι ευρωβουλευτές τονίζουν επίσης ότι, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη διακριτική μεταχείριση εις βάρος όσων δεν έχουν εμβολιαστεί και για οικονομικούς λόγους, οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει «να εξασφαλίζουν την διεξαγωγή καθολικών, εύκολα προσβάσιμων, έγκαιρων και δωρεάν διαγνωστικών τεστ». Το Κοινοβούλιο θέλει να διασφαλίσει ότι το πιστοποιητικό θα είναι παράλληλα συμβατό με οποιαδήποτε πρωτοβουλία ληφθεί από τα κράτη μέλη, η οποία θα πρέπει επίσης να τηρεί το ίδιο κοινό νομικό πλαίσιο. Τα κράτη μέλη πρέπει να δέχονται τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη για άτομα που έχουν εμβολιαστεί με εγκεκριμένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων («EMA») εμβόλια στην ΕΕ (προς το παρόν έχουν εγκριθεί αυτά των Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca και Janssen), υπογραμμίζουν οι ευρωβουλευτές. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν εάν θα δέχονται επίσης πιστοποιητικά εμβολιασμού που έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη μέλη και αφορούν εμβόλια που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για επείγουσα χρήση. Τα πιστοποιητικά θα ελέγχονται για την πρόληψη περιστατικών απάτης και πλαστογράφησης, ενώ θα ελέγχεται επίσης και η γνησιότητα των ηλεκτρονικών σφραγίδων που περιλαμβάνονται στο έγγραφο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα βρίσκονται στα πιστοποιητικά δεν θα μπορούν να αποθηκευτούν στα κράτη μέλη προορισμού και δεν θα δημιουργηθεί κεντρική βάση δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ. Ο κατάλογος των φορέων που θα επεξεργάζονται τα δεδομένα θα είναι δημόσιος, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους όσον αφορά την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, βάσει του γενικού κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων («GDPR»). Στις ΜΕΘ με όσους ξέχασαν να εμβολιασθούν Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share