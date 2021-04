A researcher at the University of Pittsburgh works on a COVID-19 vaccine candidate, a fingertip-sized patch with dissolvable microscopic needles, in Pittsburgh, Pennsylvania, U.S., March 28, 2020. UPMC/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES

Ξεκινούν σε «Αττικόν» και «Σωτηρία» οι κλινικές μελέτες για το ισραηλινό φάρμακο κατά του κοροναϊού το οποίο είναι εισπνεόμενο και κατά την πρώτη φάση των κλινικών δοκιμών δεν προκάλεσε παρενέργειες στους ασθενείς σύμφωνα με τους επιστήμονες. Το σκεύασμα θα χορηγείται στο πλαίσιο κλινικής μελέτης την οποία ανέλαβε η ερευνητική ομάδα του καθηγητή Λοιμωξιολογίας Σωτήρη Τσιόδρα. Εμβόλια : Τι συμβαίνει με τις θρομβώσεις – Ο καθηγητής της Σορβόννης Γρηγόρης Γεροτζιάφας εξηγεί Συγκεκριμένα ο καθηγητής Ιατρικής στο Ιατρικό Κέντρο του Τελ Αβίβ και επικεφαλής του Κέντρου Πρόληψης Καρκίνου Nadir Arber βρίσκεται στην Ελλάδα και θα έχει συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία και του Σωτήρη Τσιοδρα. Σημειώνεται πως χτες τον καθηγητή Nadir Arber υποδέχθηκαν στο Νοσοκομείο «Αττικόν», ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης και ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας. O κ. Κοντοζαμάνης καλωσόρισε τον καθηγητή Nadir Arber στη χώρα μας, τονίζοντας ότι με την επιστημονική του έρευνα έβαλε τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός καινοτόμου φαρμάκου, το οποίο, όπως είπε, «αισιοδοξούμε ότι θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη μάχη κατά της πανδημίας, εφόσον ολοκληρωθούν οι μελέτες και τα αποτελέσματα είναι θετικά». Άμεσα προσέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, θα ξεκινήσει στην Ελλάδα, σε συνεργασία με Ισραηλινούς επιστήμονες, η κλινική μελέτη για το νέο φάρμακο. Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε και συμφώνησε με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τη συμμετοχή ελληνικών νοσοκομείων στις κλινικές δοκιμές. Το φάρμακο είναι εισπνεόμενο και κατά την πρώτη φάση των κλινικών δοκιμών δεν προκάλεσε καμία παρενέργεια στους ασθενείς που το έλαβαν, όπως ο Nadir Arber, έχει αναφέρει. Παράλληλα, είχε τονίσει πως το φάρμακο είχε θετική επίδραση στην εξέλιξη των ασθενών. Τι γνωρίζουμε για το «θαυματουργό» φάρμακο Η εν λόγω αγωγή αφορά ένα εισπνεόμενο φάρμακο που με βάση τις πρώτες ενδείξεις έχει επιτύχει ελπιδοφόρα αποτελέσματα με ποσοστά αποτελεσματικότητας στο 96% επί των ασθενών στους οποίους δοκιμάστηκε: Συγκεκριμένα, 29 από τους 30 έλαβαν εξιτήριο από το νοσοκομείο σε διάστημα από τρεις έως πέντε ημέρες αφότου έλαβαν την αγωγή. Πιο συγκεκριμένα όπως αναφέρουν οι «Times of Israel», η ανακάλυψη αφορά την ουσία EXO-CD24 η οποία αναπτύχθηκε από τους επιστήμονες του ιατρικού κέντρου Ichilov στο Τελ Αβίβ. Το φάρμακο που είναι αποτέλεσμα της έρευνας του καθηγητή Nadir Arber, σχεδιάστηκε αρχικά για τη θεραπεία του καρκίνου των ωοθηκών. Ο ίδιος δήλωσε ότι «ακόμα και αν τα εμβόλια κάνουν τη δουλειά τους, ακόμη και αν δεν υπάρξουν νέες μεταλλάξεις, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ο κοροναϊός θα μείνει μαζί μας». Πρόσθεσε ότι «για αυτό αναπτύξαμε αυτό το ειδικό φάρμακο». Από την πλευρά του ο διευθυντής του ιατρικού κέντρου Ichilov, Roni Gamzu, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα των δοκιμών της πρώτης φάσης ως «εξαιρετικά", προαναγγέλλοντας τη συνέχιση των δοκιμών του φαρμάκου.