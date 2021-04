UNESCO: Στη Μαρία Ρέσα το Βραβείο Ελευθερίας του Τύπου

Η ερευνήτρια δημοσιογράφος Μαρία Ρέσα από τις Φιλιππίνες ανακηρύχθηκε η νικήτρια για το 2021 του παγκόσμιου Βραβείου Ελευθερίας του Τύπου της UNESCO – Γκιγιέρμο Κάνο, μετά την εισήγηση διεθνούς κριτικής επιτροπής που συγκροτούν επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης, ανακοίνωσε η διεθνής οργάνωση που εδρεύει στο Παρίσι.

