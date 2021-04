Με το πρώτο κρούσμα της ινδικής μετάλλαξης να εντοπίζεται στην Ελλάδα την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 και άμεσα να επιβεβαιώνεται από τον ΕΟΔΥ, την ώρα που όπως όλα δείχνουν – στη χώρα προέλευσής του – έχει μεγάλη μεταδοτικότητα, εντείνεται η ανησυχία ενόψει Πάσχα.

Ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης, κατά την τακτική ενημέρωση της Παρασκευής για την πανδημία, όταν ρωτήθηκε για την ινδική μετάλλαξη τόνισε ότι η παγκόσμια κοινότητα το παρακολουθεί, ωστόσο πρόσθεσε πως δεν υπάρχουν στοιχεία ότι είναι επικίνδυνο το συγκεκριμένο στέλεχος.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος ο οποίος ανέφερε ότι ακόμη δεν υπάρχουν σχετικές μελέτες για την ινδική μετάλλαξη. «Μεταλλάξεις θα συνεχίσουν να υπάρχουν, συμβαίνει σε ένταση και συχνότητα στον ιό της γρίπης, γι’ αυτό και κάθε χρόνο το εμβόλιο δεν είναι το ίδιο, επικαιροποιείται για να καλύψει τις αλλαγές. Εδώ, οι αλλαγές είναι αργές και πολύ λιγότερες. Οι επικαιροποιημένες δόσεις των εμβολίων που θα βγουν θα καλύπτουν τις μεταλλάξεις».

Τον προβληματισμό της σχετικά με τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος ινδικής μετάλλαξης του κοροναϊού στην Ελλάδα, εξέφρασε η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Prolepsis, Αθηνά Λινού.

Επεσήμανε ότι ακόμη δεν είναι γνωστές οι συνέπειες της ινδικής μετάλλαξης, η οποία φέρεται πάντως να έχει εύκολη μετάδοση και συμπλήρωσε ότι: «Θέλουμε να δούμε εάν η κατάσταση που βιώνει η Ινδία -με τα εκατοντάδες χιλιάδες νέα κρούσματα καθημερινά- οφείλεται στην μετάλλαξη αυτή του ιού».

Μία μέρα πριν εντοπιστεί κρούσμα της ινδικής μετάλλαξης στην Ελλάδα ο Ομότιμος Καθηγητής Γενετικής του Ανθρώπου στο ΑΠΘ, Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, ανέφερε στην ΕΡΤ ότι: «Στο Ισραήλ εμφανίστηκε μία παραλλαγή του ινδικού στελέχους, το βρετανικό στέλεχος είναι 50% πιο μεταδοτικό, το ινδικό έχει 25% περισσότερη μεταδοτικότητα, αλλά εμφάνισε και μία παραλλαγή όπου αποφεύγει τα ανοσοποιητικά στοιχεία. Γι’ αυτό βλέπουμε 250.000 κρούσματα σε ημερήσια βάση στην Ινδία και αύξηση των θανάτων. Πρέπει να φτάσουμε σε ένα ποσοστό εμβολιασμού της τάξης του 50% – 60%, στην Ελλάδα βρισκόμαστε γύρω στο 30%. Θα πρέπει πάση θυσία, ειδικά τα μεγάλα άτομα, να πάνε να εμβολιαστούν γιατί μου έκανε εντύπωση ότι εξακολουθούν να πεθαίνουν άτομα μεγάλης ηλικίας γιατί αν και είχαν την ευκαιρία να εμβολιαστούν δεν το έπραξαν».

Το στέλεχος Β.1.617 χαρακτηρίζεται από μια σειρά μεταλλάξεων στο γονίδιο της ακίδας (Spike) του ιού, μεταξύ των οποίων το συνδυασμό E484Q και L452R.

Ωστόσο το στέλεχος που ανιχνεύθηκε στη χώρα μας δεν φέρει τη μετάλλαξη Ε484Q, η οποία χαρακτηρίζεται ως μετάλλαξη διαφυγής του ανοσοποιητικού συστήματος.

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα από τη φυλογενετική ανάλυση υποδηλώνουν ότι το στέλεχος Β.1.617 που ανιχνεύθηκε χωρίς τη μετάλλαξη Ε484Q έχει προέλευση από τις Η.Π.Α. και συγκεκριμένα την πολιτεία της Καλιφόρνια.

Ενδεικτικό της μεταδοτικότητας του ινδικού στελέχους είναι ότι την Παρασκευή 23 Απριλίου στην Ινδία καταγράφηκε παγκόσμιο ρεκόρ κρουσμάτων από την έναρξη της πανδημίας, με πάνω από 893.000 νέες μολύνσεις.

Σήμερα, για τρίτη συνεχόμενη μέρα, η Ινδία κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων κοροναϊού που έχουν αναφερθεί ποτέ σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο μέσα σε ένα 24ωρο. Συγκεκριμένα κατέγραψε 346.786 νέες μολύνσεις, με τα νοσοκομεία στην πολυπληθή χώρα να αναζητούν απεγνωσμένα οξυγόνο για τους ασθενείς με covid-19.

Ο βουλευτής Β. Bharadwaj απεύθυνε έκκληση για βοήθεια από το κρεβάτι του νοσοκομείου, λέγοντας ότι απομένουν μόνο τρεις ώρες οξυγόνου. «Πολλοί άνθρωποι εξαρτώνται από το οξυγόνο και δεν υπάρχει, αυτοί οι άνθρωποι θα πεθάνουν ακριβώς όπως τα ψάρια πεθαίνουν στη στεριά».

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την καταμέτρηση που έκανε το Γαλλικό Πρακτορείο μέχρι τις 12.00 ώρα Ελλάδας σήμερα.

Στην Ευρώπη η ινδική παραλλαγή του κοροναϊού εντοπίστηκε πρώτη φορά την εβδομάδα (18 – 24 Απριλίου 2021) στο Βέλγιο, σε 20 φοιτητές που είχαν έρθει από την Ινδία στη χώρα και σύμφωνα με τους επιστήμονες πιθανότατα ήταν θύματα κάποιας υπερμετάδοσης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους με λεωφορείο από το Παρίσι στο Βέλγιο.

Ένα κρούσμα της ινδικής μετάλλαξης έχει εντοπιστεί και στην Ελβετία. Επρόκειτο για έναν άνθρωπο που περνούσε τράνζιτ από ένα αεροδρόμιο της χώρας

Στη Βρετανία έχουν εντοπιστεί 132 επιβεβαιωμένα κρούσματα της παραλλαγής B.1.617. Τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και η Γαλλία έχουν προσθέσει την Ινδία στις λίστες των χωρών, από τις οποίες οι ταξιδιώτες πρέπει να μπουν υποχρεωτικά σε καραντίνα.

Ο επικεφαλής της Κ.Ο. του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, ζήτησε η ΕΕ να επιβάλει απαγόρευση πτήσεων από την Ινδία και καραντίνα στους ταξιδιώτες που έρχονται από αυτή τη χώρα.

Ο Π.Ο.Υ δια της επικεφαλής τεχνικής διαχείρισης της πανδημίας Μαρία βαν Κερκόβε, τόνισε «πως δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επαρκή στοιχεία για τον χαρακτηρισμό της νεοεμφανισθείσας ινδικής παραλλαγής Β.1.617 ως «ανησυχητική», με τις έρευνες, ωστόσο να συνεχίζονται εντατικά και με την συγκεκριμένη παραλλαγή «να μπαίνει «στο ραντάρ» της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας», όπως τόνισε η ίδια.

Helpful thread of variants in India based on available #SARSCoV2 sequences ⬇️ https://t.co/2gAxkyZCal

— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) April 23, 2021