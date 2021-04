Visitors at the Acropolis of Athens. Greece’s archaeological sites, closed for two months as part of coronavirus ( Covid-19 ) containment measures, reopen to the public with new visitor rules on May 18, 2020. / Επαναλειτουργία του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, Αθήνα, 18 Μαΐου 2020

Μπορεί το φετινό Πάσχα να θυμίζει αρκετά… Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά σε ό,τι αφορά στους περιορισμούς που θα βρίσκονται σε ισχύ, ωστόσο ο οδικός χάρτης για την επόμενη ημέρα και το σταδιακό άνοιγμα κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων έχει σχεδιαστεί. Φυσικά, πάντα με την προϋπόθεση ότι το επόμενο διάστημα δεν θα υπάρξει έξαρση της πανδημίας. Η κυβέρνηση διά στόματος του πρωθυπουργού παρουσίασε το σχέδιό της για «ασφαλές Πάσχα» μετά τις εισηγήσεις και της επιτροπής των ειδικών σε μια προσπάθεια να αποφορτιστούν κοινωνία και οικονομία, εν μέσω πάντως εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών. Σήμερα, δε, στις 18:00 αναμένεται εξειδίκευση των μέτρων που θα ισχύουν τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά. ECDC : «Πράσινη» ξανά η Ελλάδα σε θετικότητα – Κάτω από το 4% ο δείκτης – Πρώτη στα self test Ακολουθούν η επαναλειτουργία της εστίασης, το άνοιγμα των σχολείων και του τουρισμού, η απελευθέρωση των διαπεριφερειακών μετακινήσεων, καθώς και το τέλος της αποστολής του SMS στο 13033. Πώς θα εορταστεί το Πάσχα Ειδικότερα, οι εορτασμοί του Πάσχα θα πραγματοποιηθούν και φέτος με κανόνες και με αυστηρά μέτρα, αλλά και με την ελπίδα για ένα καλύτερο καλοκαίρι. Καθοριστικός σύμμαχος στην προσπάθεια, όπως τονίστηκε, είναι οι εμβολιασμοί, τα αυτοδιαγνωστικά τεστ και ο καλός καιρός. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας Όπως ανακοινώθηκε, από τη Μ. Δευτέρα ισχύουν τα παρακάτω: * Από τη Μεγάλη εβδομάδα ισχύει από τις 22:00 * Την Κυριακή του Πάσχα στις 21:00 * Από τις 3 Μαΐου ισχύει από τις 23:00 Η Ανάσταση θα εορταστεί στις 21.00 κατ’ εξαίρεση, με σύσταση στους πολίτες να επισκεφτούν εκκλησία πλησίον της οικίας. Υποχρεωτικό είναι το slef test σε ιερείς, νεωκόρους, ιεροψάλτες και στο λοιπό προσωπικό που θα βρίσκεται εντός του ναού. Εντός των ναών θα επιτρέπεται η παρουσία ενός πιστού ανά 20 τ.μ. με μέγιστο αριθμό τους 100 και τήρηση όλων των μέτρων προστασίας. Οι ακολουθίες μέχρι και την Μεγάλη Παρασκευή θα τελεστούν μισή ώρα νωρίτερα. Τη Μεγάλη Παρασκευή η περιφορά του Επιταφίου θα γίνει από το εσωτερικό του ναού προς τα έξω χωρίς να μετακινηθούν ούτε αυτοί που θα βρίσκονται μέσα στον ναό ούτε αυτοί που θα βρίσκονται έξω από τον ναό. Θα γίνει μόνο από τους ιερείς και τους ψάλτες. Περιμετρικά των ναών όχι στους δρόμους γύρω. Συστήνεται διπλή μάσκα για τους πιστούς σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Το πασχαλινό τραπέζι Για το παραδοσιακό τραπέζι την Κυριακή του Πάσχα, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση δυνατότητα συγκέντρωσης δύο οικογενειών με ανώτατο αριθμό των 9 ατόμων, ενώ εάν πρόκειται για υπαίθριο χώρο δύο ευρύτερες οικογένειες και πάντως έως 12 άτομα. Συνίσταται η διενέργεια προηγούμενου οικιακού αυτοδιαγνωστικού τεστ σε έχουν όσους συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις αυτές. Επαναλειτουργία της εστίασης Τη Δευτέρα 3 Μαΐου επαναλειτουργεί η εστίαση και η κυκλοφορία διευρύνεται έως τις 11 το βράδυ. Σε αυτή τη φάση, η εστίαση θα λειτουργήσει μόνο σε εξωτερικούς χώρους και σε γενικές γραμμές θα ισχύσουν τα ίδια μέτρα με αυτά που ίσχυαν πέρυσι, τόνισε σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης. Η απόφαση για να ανοίξει η εστίαση λίγο νωρίτερα από το προβλεπόμενο ελήφθη έτσι ώστε να έχουν οι επαγγελματίες τον απαραίτητο χρόνο να είναι έτοιμοι και να έχουν λύσει τα όποια προβλήματα μπορούν να παρουσιαστούν στο ξεκίνημα, μέχρι και τις 14 Μαΐου που θα ανοίξει και ο τουρισμός, είπε ο υπουργός Ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να συνοδεύσουν το άνοιγμα της εστίασης, ο κ. Γεωργιάδης διαβεβαίωσε πως θα ανακοινωθούν με κάθε λεπτομέρεια τις επόμενες μέρες, ενώ δεν αποκλείεται να γίνουν το απόγευμα της Παρασκευής. Άνοιγμα σχολείων Στις 10 Μαΐου ανοίγουν και πάλι γυμνάσια και δημοτικά σχολεία. Και εδώ θα ισχύουν οι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι για μαθητές, εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό. Όπως και όλοι οι υπόλοιποι κανόνες προστασίας στις αίθουσες. «Μεγάλη σημασία για την επαναλειτουργία των σχολείων έχει η καθοδική πορεία του δείκτη θετικότητας, ο εμβολιασμός των ηλικιωμένων και ευάλωτων ομάδων και τα self test» υπογράμμισε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως. Σύμφωνα με την ίδια, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί από τις 10 Μαΐου θα πρέπει να υποβάλλονται σε self test για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Σημειώνεται, πως τα self test θα συνεχίζουν να διατίθενται δωρεάν και οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα πρέπει να επιδεικνύουν τα αρνητικά τεστ κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Απελευθέρωση διαπεριφερειακών μετακινήσεων Στις 15 Μαΐου, επίσης, απελευθερώνονται οι υπερτοπικές μετακινήσεις για όλους τους πολίτες, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, ωστόσο λόγω αρκετών εκδρομέων που θα επιχειρήσουν να βγουν εκτός νομού για την περίοδο του Πάσχα, η κυβέρνηση αναμένεται εντός των επόμενων ωρών να αυστηροποιήσει τις εξαιρέσεις που ισχύουν. Αυτές είναι οι εξαιρέσεις σήμερα για μετακίνηση εκτός νομού: Μετακίνηση εκτός νομού για πολίτες που εργάζονται σε διαφορετικό νομό από αυτόν στον οποίο διαμένουν. Πιστοποιείται με σχετική έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη ή άλλα κατάλληλα έγγραφα ή, εφόσον πρόκειται για αυτοαπασχολούμενο, με έγγραφη δήλωση του ιδίου.

Μετακίνηση εκτός νομού για λόγους υγείας. Πιστοποιείται με επίδειξη της σχετικής ιατρικής βεβαίωσης.

Μετακίνηση εκτός νομού για τελετή (π.χ. κηδεία συγγενούς πρώτου ή δεύτερου βαθμού). Πιστοποιείται με έγγραφη δήλωση του πολίτη.

Μετακίνηση εκτός νομού για επικοινωνία γονέων με τα παιδιά τους και αφορά στους διαζευγμένους ή στους εν διαστάσει γονείς. Πιστοποιείται με έγγραφη δήλωση του πολίτη.

Μετακίνηση εκτός νομού για μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας. Πιστοποιείται με τη βεβαίωση κατοικίας ειδικής χρήσης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή με το Ε1.

Μετακίνηση εκτός νομού για φοιτητές. Πιστοποιείται με επίδειξη αποδεικτικού κύριας κατοικίας και έγγραφο της Σχολής για την επιστροφή σε αυτή. Πότε καταργείται το SMS στο 13033 Όπως είναι επόμενο, με την κατάργηση των παραπάνω περιορισμών έρχεται και το τέλος της αποστολής SMS στο 13033. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή εξετάζει δύο σενάρια τα οποία βασίζονται στις ημερομηνίες – ορόσημο που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Το ένα ενδεχόμενο είναι η 3η Μαΐου, δηλαδή η κατάργηση με το άνοιγμα της εστίασης. Το άνοιγμα της εστίασης ενδεχομένως να φέρει και το τέλος του SMS. Εναλλακτικό σενάριο είναι η κατάργηση των SMS να «μετατοπιστεί» για τις 15 Μαΐου, οπότε θα απελευθερωθούν οι υπερτοπικές μετακινήσεις. Όπως είχαν αναφέρει και στελέχη του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την απελευθέρωση των υπερτοπικών μετακινήσεων θα εκλείψει και η ανάγκη να στέλνουμε SMS. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 πάντως, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι δεν έχει τεθεί θέμα SMS για την εστίαση, και είναι κάτι που θα διευκρινιστεί τις επόμενες μέρες, αλλά ο ίδιος θεωρεί λογικό πως δεν θα χρειάζεται η αποστολή SMS για να πάει κάποιος σε ένα μαγαζί, ενώ ανάλογη ήταν και η προσέγγιση του για τις διαδημοτικές μετακινήσεις για την εστίαση. Φοροελαφρύνσεις : Τι προβλέπει το νέο πακέτο μέτρων – Ποιοι ωφελούνται [Παραδείγματα]