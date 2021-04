ΗΠΑ : Πυροβολισμοί στη Λουιζιάνα – 5 τραυματίες

Τουλάχιστον πέντε άτομα τραυματίστηκαν μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς στη Λουισιάνα των ΗΠΑ, όπως μεταφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Προς το παρόν, δεν είναι γνωστός ποιος είναι ο δράστης των πυρών.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι οι τραυματίες δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.

20+ police units are responding to a report of a shooting in #Shreveport, Louisiana – KSLA

🔺 5 people suffered life-threatening injuries in a drive-by shooting at a liquor store; the suspect vehicle is a white Ford sedan pic.twitter.com/7cdfcbKBK5

— The Modern Times of Long Beach 🌎 (@ModernTimesLB) April 19, 2021