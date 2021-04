Πέθανε ο Πρίγκιπας Φίλιππος σε ηλικία 99 ετών

O Πρίγκιπας Φίλιππος πέθανε σήμερα σε ηλικία 99 ετών, ανακοίνωσε το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

«Ο Δούκας του Εδιμβούργου, ο οποίος ήταν παντρεμένος με τη Βασίλισσα για 73 χρόνια, πέθανε στο Κάστρο του Windsor σήμερα το πρωί», αναφέρει η ανακοίνωση.

BREAKING: The flags in Downing Street have just been lowered to half-mast following the death of the Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/xJY0Misl43

Ο Δούκας του Εδιμβούργου πέρασε τις τελευταίες μέρες της ζωής του στο Κάστρο του Windsor με τη σύζυγό του μετά από 28 ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο που είχε εισαχθεί στα μέσα Φεβρουαρίου με λοίμωξη, ενώ ταλαιπωρούνται και από μία προϋπάρχουσα καρδιακή πάθηση.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ ανακοίνωσε το θάνατο του συζύγου της το μεσημέρι αναφέροντας: «Με βαθιά θλίψη, η Αυτού Μεγαλειότητα η Βασίλισσα ανακοινώνει το θάνατο του αγαπημένου συζύγου της, του Πρίγκιπα Φίλιππου, του Δούκα του Εδιμβούργου.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021