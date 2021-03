Χασιμότο : «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα είναι ένα φως ελπίδας για τους ανθρώπους»

Το δικό της μήνυμα έστειλε η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων, Tόκιο 2020, Σέικο Χασιμότο, λίγο μετά την ανακοίνωση της απόφασης, που δεν επιτρέπει την παρουσία θεατών από το εξωτερικό στους Αγώνες του Τόκιο.

«Με πολλούς τρόπους οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο 2020 θα είναι εντελώς διαφορετικοί από τους προηγούμενους. Ωστόσο, η ουσία των Αγώνων θα παραμείνει αμετάβλητη, καθώς οι αθλητές θα δώσουν ό,τι μπορούν και θα εμπνεύσουν τον κόσμο με υπερβατικές επιδόσεις.

Αυτήν τη στιγμή εργαζόμαστε για συγκεκριμένα σχέδια για να μοιραστούμε την υποστήριξη με όλους σε κάθε γωνιά του κόσμου, και να βοηθήσουμε να φέρουμε τους ανθρώπους μαζί με τρόπους που ταιριάζουν στην εποχή μας. Ακόμα κι αν δεν μπορείτε πλέον να έρθετε στην Ιαπωνία αυτό το καλοκαίρι, ελπίζουμε πάρα πολύ ότι θα συνεχίσετε να υποστηρίζετε τους Αγώνες του Τόκιο 2020.

Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προσφέρουμε ασφαλείς Αγώνες με την ελπίδα ότι οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες Τόκιο 2020 θα είναι ένα φως ελπίδας για ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα η Ολυμπιακή Οργανωτική Επιτροπή του Τόκιο 2020 ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν επιτραπεί η παρουσία θεατών από το εξωτερικό, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων που έχουν προγραμματιστεί γι’ αυτό το καλοκαίρι.

Τα 600.000 εισιτήρια των Ολυμπιακών και τα 30.000 των Παραολυμπιακών Αγώνων που αγοράστηκαν από κατοίκους του εξωτερικού θα επιστραφούν, όμως δεν θα καλυφτεί το κόστος για τις κρατήσεις ξενοδοχείων που πρέπει να ακυρωθούν, σύμφωνα με δήλωση που κυκλοφόρησε μετά από πενταμερή διαδικτυακή συνάντηση, όπου συμμετείχαν, μεταξύ άλλων ο επικεφαλής της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ και η Κυβερνήτης του Τόκιο, Γιουρίκο Κόικε.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που αναβλήθηκαν πέρυσι λόγω της πανδημίας COVID-19, έχουν προγραμματιστεί για τις 23 Ιουλίου έως τις 8 Αυγούστου και οι Παραολυμπιακοί Αγώνες από τις 24 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου.

It has been concluded that overseas spectators will not be allowed entry into Japan for #Tokyo2020 due to the COVID-19 pandemic.

We will continue to deliver a safe and secure Games in the hopes that they will be a light of hope. https://t.co/oGUJ1hv8JC

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 20, 2021