Ανατροπή: Ο Σέρχιο Ράμος μένει στη Ρεάλ Μαδρίτης

Με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης θα συνεχίσει να αγωνίζεται κατά πάσα πιθανότητα ο Σέρχιο Ράμος!

Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός βρέθηκε με το ενάμιση πόδι εκτός Μαδρίτης, ωστόσο μετά τις τελευταίες συναντήσεις που είχε με τον Φλορεντίνο Πέρεθ, τα δεδομένα άλλαξαν.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Marca, Ρεάλ και Ράμος είναι πιο κοντά από ποτέ, ώστε να ανανεώσουν τη μεταξύ τους συνεργασία για μερικά χρόνια ακόμη.

Θυμίζουμε, πως το προηγούμενο διάστημα, ο 34χρονος παίκτης έδειχνε πως θα αλλάξει ποδοσφαιρική στέγη, με της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Παρί Σεν Ζερμέν να καραδοκούν για την υπογραφή του.

Ωστόσο, τα νέα δεδομένα… φωτογραφίζουν ανατροπή του σκηνικού, με τη σημαία να παραμένει στον ιστό της.

