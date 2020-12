Θεωρείται δίκαια ένας από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών στην ιστορία του ποδοσφαίρου, έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα στην καριέρα του, όμως ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν σταματάει να μαζεύει βραβεία και διακρίσεις.

Τι κι αν είναι 35 ετών; Συνεχίζει να βρίσκεται στο κορυφαίο επίπεδο υπενθυμίζοντας σε όλους μας ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός και πως εκείνος δεν πρόκειται να… γεράσει (ποδοσφαιρικά) ακόμα.

Αυτή τη φορά ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Γιουβέντους κατέκτησε το βραβείο «του παίκτη του 21ου αιώνα» στα «Globe Soccer Awards» που διοργανώθηκαν για ακόμη μία χρονιά.

Στέλνοντας έτσι μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις πως θα συνεχίσει να… τρομοκρατεί τις αντίπαλες άμυνες και να φορτώνει τα δίχτυα με γκολ για αρκετό καιρό ακόμα.

🏆 🇵🇹 CRISTIANO RONALDO presented with the ⁣PLAYER OF THE CENTURY⁣ 2001-2020 Globe Soccer Award@cristiano @dubaisc @juventusfc @selecaoportugal #CristianoRonaldo #CR7 #Bvlgari #globesoccer pic.twitter.com/deK2Qlzuey

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020