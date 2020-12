Το «Oruc Reis» επιστρέφει στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά προς το παρόν πλήρως εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Nέα NAVTEX

Σύμφωνα με νέα NAVTEX, την υπ’ αριθμόν 1610/20, την οποία εξέδωσε ο σεισμογραφικός σταθμός της Αττάλειας το απόγευμα της Τρίτης 22ας Δεκεμβρίου, το τουρκικό σεισμογραφικό σκάφος, μαζί με τα δύο βοηθητικά σκάφη, τα «Ataman» και «Cengiz Han», προβλέπεται να βγει για έρευνες για μία περίοδο ως και τις 15 Ιουνίου 2021.

«Ευκαιρία στη διπλωματία»

Η περιοχή που δεσμεύεται, στα ανοιχτά τους κόλπους της Αττάλειας, βρίσκεται εντός 30ού και 36ου μεσημβρινού.

Η τουρκική κίνηση έρχεται σε μία περίοδο που στο παρασκήνιο διεξάγονται συζητήσεις για την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών.

Διπλωματικές πηγές σημείωναν ότι η απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει τη νέα NAVTEX δεσμεύοντας περιοχή αποκλειστικά εντός τουρκικής δικαιοδοσίας συνιστά ένα μήνυμα ότι είναι διατεθειμένη να δώσει μία ευκαιρία στη διπλωματία το προσεχές διάστημα με σκοπό την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών με την Αθήνα.

To κείμενο της NAVTEX

TURNHOS N/W : 1610/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 22-12-2020 19:38)

TURNHOS N/W : 1610/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 222101Z DEC 20 TO 152059Z JUN 21 IN AREA BOUNDED BY;

36 27.43 N – 030 34.37 E

35 53.85 N – 031 03.72 E

36 16.17 N – 031 38.63 E

36 47.82 N – 031 10.38 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 152059Z JUN 21.