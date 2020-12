Η βρετανική κυβέρνηση δέχθηκε σήμερα επικρίσεις μετά τη συνδρομή της Unicef σε εκστρατεία για τη σίτιση παιδιών από ευάλωτες οικογένειες που έγιναν αδύναμες λόγω της πανδημίας στη Βρετανία, για πρώτη φορά στην ιστορία της υπηρεσίας αυτής του ΟΗΕ για τα παιδιά.

Το Εργατικό Κόμμα, το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, έκρινε «επαίσχυντο» το γεγονός ότι περίπου 1.800 οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες θα τρέφονται εν μέρει κατά τη διάρκεια της περιόδου των Χριστουγέννων, χάρη στην οικονομική βοήθεια του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά.

«Είμαστε μία από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου», δήλωσε η αντιπρόεδρος των Εργατικών, Άντζελα Ρέινερ.

«Δεν θα έπρεπε ποτέ να φτάσουμε σε αυτό», συνέχισε. «Τα παιδιά μας δεν πρέπει να εξαρτώνται από ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν συνηθίσει να λειτουργούν σε εμπόλεμες ζώνες και μετά από φυσικές καταστροφές».

Η κυβέρνηση του συντηρητικού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον είχε ήδη δεχθεί θύελλα επικρίσεων γιατί αρνήθηκε να προσφέρει δωρεάν γεύματα στα φτωχότερα παιδιά κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών μεσούσης της πανδημίας, προτού υπαναχωρήσει υπό την πίεση μιας εκστρατείας στην οποία πρωτοστάτησε ο άσσος του ποδοσφαίρου Μάρκους Ράσφορντ.

Η οικονομική βοήθεια της Unicef, ύψους 25.000 στερλινών (27.700 ευρώ), χορηγήθηκε σε αρκετούς συλλόγους για να βοηθηθούν οικογένειες στη συνοικία Σάδακ στο νότιο Λονδίνο.

Today @sfmtweet launch their #BreakfastBoxes scheme supporting local families with breakfasts over the Christmas holidays.

They’re 1 of 30 organisations to receive a ‘Food Power for Generation Covid’ grant, a joint initiative with @UKSustain https://t.co/WNi5hpWjgx

— Unicef UK (@UNICEF_uk) December 16, 2020