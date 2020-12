Αγωνία τέλος! Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε την παραμονή του στους Μιλγουόκι Μπακς μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media!

Ο Greek Freak υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Μπακς και θα αγωνίζεται με τα «ελάφια» για πέντε ακόμα χρόνια. Ο back to back MVP του NBA θα λάβει το supermax συμβόλαιο, με τις απολαβές του να φτάνουν τα 228.2 εκατομμύρια δολάρια.

«Αυτό είναι το σπίτι μου, αυτή είναι η πόλη μου. Είμαι ευλογημένος να λογίζομαι ως μέλος των Μιλγουόκι Μπακς για τα επόμενα 5 χρόνια. Ας κάνουμε αυτά τα χρόνια να μετρήσουν. Το σόου συνεχίζεται, πάμε»!, έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιάννης στην προσωπική του σελίδα στο Twitter.

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. 🤎🙏🏽 pic.twitter.com/895tCBE9RK

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 15, 2020