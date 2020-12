Ο Ολυμπιακός μπορεί να πέτυχε ακόμη ένα μεγάλο διπλό στο Βελιγράδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και να «πάτησε« γερά στην οκτάδα της Euroleague, όμως όλα τα φώτα της βραδιάς ήταν στραμμένα στον Βασίλη Σπανούλη και το ιστορικό επίτευγμα που πέτυχε.

Ο αρχηγός των Ερυθρολεύκων πραγματοποίησε μια σπουδαία εμφάνιση στη Σερβία και ήταν κομβικός στην επιστροφή του Ολυμπιακού στο ματς και στη νίκη, όμως αυτό που θα θυμούνται όλοι για πάντα από τη χθεσινή βραδιά δεν είναι άλλο από το ρεκόρ που πέτυχε.

Ο Σπανούλης από χθες είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην Euroleague, όντας ο απόλυτος θρύλος της διοργάνωσης, με τον Ολυμπιακό από την πλευρά του να ανεβάζει βίντεο από τη μοναδική βραδιά του αρχηγού στο Βελιγράδι.

Η σπουδαία βραδιά του Σπανούλη στο Βελιγράδι:

Another record or… just another day at the office for the captain!!! Vasillis Spanoulis became the all-time first scorer in the history of the European Champions’ Cup (1957 and onward)!!! Big Respect!!! 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/WrYgC2ihm4

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) December 11, 2020