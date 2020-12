Η επανάσταση της τρίχας και της ρίζας

Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε, εδώ και πέντε εβδομάδες ένα αλαλούμ με τα κομμωτήρια. Πολλοί και κυρίως πολλές ήταν που πίεζαν να ανοίξουν. Και τούτο παρά το γεγονός ότι υπάρχει εδώ και πέντε εβδομάδες «απαγορευτικό». Ήθελαν όμως και ήταν απολύτως φυσιολογικό να εμφανίζονται καλοκτενισμένες, κάθε ώρα, ακόμα και στην καραντίνα. Ορισμένες πίεζαν να ανοίξουν άρον – άρον τα κομμωτήρια. Η ρίζα βλέπετε για πολλές «έφτασε στα αυτί», όπως έλεγαν. Πίεζαν όμως και τα επιμελητήρια, αλλά ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης έβαλε στην αρχή φρένο. Ό,τι πουν οι ειδικοί έλεγε.

Ωστόσο άρχισε εδώ και εβδομάδες μια κρυφή «επανάσταση». Η «επανάσταση της ρίζας και της τρίχας», με πολλές κυρίες να κλείνουν ραντεβού σε κομμωτήρια, προτού ακόμα ανακοινωθούν ότι θα ανοίξουν. Σ’ αυτήν ενεπλάκησαν και πολιτικοί προκειμένου να ανοίξουν πρώτα απ΄όλα τα κομμωτήρια. Αλλά πώς να ανοίξουν; Χωρίς πρώτα να μειωθούν αισθητά τα κρούσματα; Και φτάσαμε στη συνεδρίαση της Επιτροπής των Ειδικών, της Πέμπτης.

***

Εκεί δεν χρειάστηκε και μεγάλος προβληματισμός από τους ειδικούς για να αποφασισθεί εάν θα ανοίξουν ή όχι τα κομμωτήρια. Η απόφαση ελήφθη αμέσως και ομόφωνα. Ο λόγος; Ειπώθηκε ότι έτσι και αλλιώς πολλές κυρίες τηλεφωνούν στις κομμώτριές τους για χτένισμα στο σπίτι. Μόνον οι βαφές είχαν πρόβλημα, αλλά εν μέσω καραντίνας και αυτό το πρόβλημα λύθηκε. Αντί να πάνε οι κομμώτριες στο σπίτι, πήγαιναν οι κυρίες στο σπίτι των κομμωτριών. Το ίδιο γινόταν και με πολλούς κουρείς. Όπως και με τα νύχια των κυριών. Συνεπώς, ειπώθηκε, δεν είχε κανένα νόημα να αφήνουν τα κομμωτήρια κλειστά, ή τα καταστήματα με τα nails (περιποίηση νυχιών). Ίσως με το να μείνουν ανοικτά θα ήταν καλύτερα. Θα είναι άλλωστε με ραντεβού («ελέγξιμο»- όπως ειπώθηκε), διότι εάν μια κομμώτρια είχε τον ιό και πήγαινε σε ένα σπίτι το πρόβλημα θα είναι μεγάλο… *** Και με την ευκαιρία, ο Άδωνις καθιέρωσε και το click away (για το οποίο σας λέω παρακάτω), αλλά μόνον για καταστήματα λιανικής που έχουν πρόσβαση στο δρόμο. Και αν παρατηρηθεί συνωστισμός; Ο Άδωνις είπε στους Λοιμωξιολόγους: «Εγώ ο ίδιος θα τα κλείσω όλα»…

***

Pacta sunt servanda, κυρία Μέρκελ

Ήταν σαφέστατα μήνυμα προς τη Μέρκελ η δήλωση του Πρωθυπουργού που έγινε κατά την άφιξή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: «Οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται, είχαμε αποφασίσει πως αν η Τουρκία συνεχίσει την παραβατική συμπεριφορά θα υπάρχουν συνέπειες» ήταν το μήνυμα του πρωθυπουργού προς τη Γερμανίδα καγκελάριο για την τήρηση των συμφωνηθέντων. Τελείωσε με τη φράση «pacta sunt servanda»…

H συγκεκριμένη λατινική έκφραση σημαίνει αυτολεξεί «η συμφωνία πρέπει να τηρείται» και χρησιμοποιείται στο διεθνές δίκαιο για να υποσημειώσει ότι οι όροι μιας συμφωνίας είναι δεσμευτικοί για τα μέρη που τη συνομολογούν. Ωστόσο, αυτό που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό είναι ότι η έκφραση έχει και συνέχεια. Για την ακρίβεια, η πλήρης έκφραση είναι «pacta sunt servanda rebus sic stantibus», ήτοι «η συμφωνία πρέπει να τηρείται, με τα πράγματα ως έχουν». Ο κανόνας του «rebus sic stantibus» αποδίδεται στον Ιταλό δικαστή του 14ου Σκιπιόνε Τζεντίλι, ο οποίος έθεσε πρώτος τον όρο αυτό, ως προϋπόθεση για την τήρηση των συμφωνιών. ***

Ο μικρός αστροναύτης που νίκησε τον κορωνοϊό

Χειροκροτήματα, δάκρυα χαράς, χαμόγελα και επιφωνήματα ενθουσιασμού, από γιατρούς, νοσηλευτές και τους γονείς του 8χρονου Γιάννη, συνέθεταν την εικόνα έξω από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών, όταν ο μικρός βγήκε από τη ΜΕΘ. Το παιδάκι από τον Πύργο αντιμετωπίζει μια σπάνια επιπλοκή που εμφανίζεται μετά τον κορωνοϊό. Όπως είπε ο πατέρας του 8χρονου, φοβόταν ότι το επόμενο βήμα θα ήταν η διασωλήνωσή του, πράγμα το οποίο αποφεύχθηκε και τώρα ο μικρός Ιωάννης βρίσκεται στην αγκαλιά της μαμάς του σε δωμάτιο του νοσοκομείου.

Ελπίζουν ότι όλα θα πάνε κατ’ ευχήν και όταν οι γιατροί τους το επιτρέψουν και φύγουν από το νοσοκομείο τις επόμενες μέρες, ο μικρός θα μπορεί να ανοίξει το δώρο του τα Χριστούγεννα μαζί με τα αδέρφια του, που τόσο πολύ αγωνιά. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές, είχαν ετοιμάσει ένα μικρό event για να τον κάνουν χαρούμενο. Ήταν ίσως το πιο συγκινητικό event στην εποχή του κορωνοϊού. Είχαν ρωτήσει τον μικρό Γιάννη, όταν αυτός βρισκόταν στην ΜΕΘ τι ήθελε να γίνει όταν μεγαλώσει και αυτός απάντησε αστροναύτης. Έτσι οι γιατροί και οι νοσηλευτές του έφτιαξαν ένα σκάφανδρο. μια στολή (από μάσκα μαζί με ένα ψεύτικο αναπνευστήρα και μια λευκή ποδιά) που έμοιαζε με στολή αστροναύτη και του την πρόσφεραν με δάκρυα συγκίνησης.

***

Και ξαφνικά μας προέκυψε το click away

Ο κορωνοϊός και η καραντίνα, αλλά κυρίως τα αυξημένα κρούσματα, έφεραν στη ζωή μας το click away. Με τη μέθοδο του click away ανοίγουν τα μαγαζιά πιθανότατα από τη Δευτέρα και με SMS στο 13033. Από ότι μαθαίνω από τους ειδικούς σε όλο τον κυβερνητικό σχεδιασμό κεντρικό ρόλο θα έχει η μέθοδος του click away, δηλαδή τα ψώνια θα γίνονται με ραντεβού, χωρίς να μπαίνουμε μέσα στα μαγαζιά. Το click away είναι μία μέθοδος που ήδη εφαρμόζεται σε άλλες χώρες, με την οποία εξυπηρετούνται οι καταναλωτές χωρίς να μπαίνουν στα καταστήματα.

***

Γιατί οι βουλευτές της ΝΔ χειροκρότησαν τον Παπανδρέου

Σπανίως ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου κάνει παρεμβάσεις στη Βουλή. Χθες όμως πήγε στο Κοινοβούλιο για ένα και μοναδικό σκοπό. Θέλησε να κάνει παρέμβαση στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού που αφορά τη λειτουργία των μουσείων. Ο πρώην πρωθυπουργός (οποίος είχε διατελέσει και υπουργός Πολιτισμού) υπερασπίστηκε τη ρύθμιση που προβλέπει μακροχρόνιο δανεισμό, έως και 50 έτη, μουσειακών συλλογών τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι στις αποθήκες των ελληνικών μουσείων βρίσκονται χιλιάδες αντικείμενα μεγάλης πολιτιστικής αξίας.

Όταν τελείωσε την παρέμβασή του τον περίμενε μία έκπληξη. Οι βουλευτές της ΝΔ άρχισαν να τον χειροκροτούν, κάτι που τον αιφνιδίασε ευχάριστα. Να σημειωθεί ότι κατά της επίμαχης ρύθμισης έχει τοποθετηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.

***

Μη διστάσετε να συζητήσετε με τον Θεό

Μη διστάσετε να αμφισβητήσετε, να ψάξετε την αλήθεια. Η Θεολογία αλλά και η Εκκλησία έχουν ανάγκη την ειλικρινή αγωνία των νέων, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε προς τους πρωτοετείς φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Η τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος. «Η Θεολογία», τους είπε, «αλλά και η Εκκλησία πρέπει να πω, έχουν ανάγκη την ειλικρινή αγωνία των νέων. Θα προσθέσω : τολμήστε παράλληλα με την επιστήμη και το προσωπικό σας ψάξιμο. Δώστε χώρο σ’ αυτό τον ιερό εαυτό μας, που ίσως όλοι κρύβουμε, να μιλήσει, ακούστε τη φωνή του. Μη διστάσετε τέλος να «συζητήσετε» με το Θεό».

***

Προς αναβολή και οι… ευχές

Μάλλον προς αναβολή πάνε και οι πρωτοχρονιάτικες ευχές προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα εξαρτηθεί μαθαίνω εάν θα υπάρξουν από τις εισηγήσεις των Λοιμωξιολόγων, αλλά μάλλον χλωμό το βλέπω με τόσα κρούσματα που υπάρχουν. Θα είναι η δεύτερη φορά που δεν δίνονται ευχές στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας λόγω κορωνοϊού. Η πρώτη ήταν όταν ορκίστηκε στο ανώτατο αξίωμα της χώρας. Μαθαίνω ωστόσο ότι τα Χριστούγεννα είναι πολύ πιθανόν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας να επισκεφθεί μαζί με την υφυπουργό Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου ένα ορφανοτροφείο, ώστε να περάσει την ημέρα των Χριστουγέννων με τα παιδιά.

***

Το Σαββατοκύριακο των υπουργών

Σήμερα στις 6 αρχίζει στη Βουλή η συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Θα είναι η πρώτη φορά που η Βουλή θα συνεχίσει τις εργασίες της (δεν πρόκειται δηλαδή να διακόψει για τα Χριστούγεννα) και αμέσως μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού την προσεχή Τρίτη. Έχει να ψηφίσει τη σύμβαση για τα Rafale. Πάντως μαθαίνω ότι οι υπουργοί και υφυπουργοί (πλην του οικονομικού επιτελείου) θα μιλήσουν όλοι το Σαββατοκύριακο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους βουλευτές να μιλήσουν Δευτέρα και Τρίτη. Απαιτείται φυσική παρουσία, αλλά λόγω των μέτρων προστασίας θα υπάρξουν βάρδιες.