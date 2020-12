Europa League : Ενός λεπτού σιγή στα παιχνίδια εις μνήμην του Πάολο Ρόσι

Ένας ακόμη θρύλος του ποδοσφαίρου ανέβηκε ψηλά στον ουρανό.

Ο Πάολο Ρόσι έκανε ακόμη πιο φτωχό το ιταλικό και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η UEFA δε γινόταν να μην τιμήσει τη μνήμη του.

Έτσι, με ανακοίνωσή της, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν από όλες τις αποψινές (10/12) αναμετρήσεις του Europa League (μεταξύ των οποίων είναι και τα ματς των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ), ως ελάχιστος φόρος τιμής στο θρύλο της Ιταλίας.

Μάλιστα, στην ανακοίνωσή της η UEFA αναφέρει το Μουντιάλ του 1982, στο οποίο η Ιταλία έγινε πρωταθλήτρια κόσμου χάρη στα γκολ που σημείωσε ο Ρόσι με τα χρώματα των «ατζούρι».

Τέλος, να θυμίσουμε πως ο παλαίμαχος επιθετικός είχε κατακτήσει το Κύπελλο Πρωταθλητριών (σημερινό Champions League) με τα χρώματα της Γιουβέντους το 1984/85 αλλά και το UEFA Super Cup.

A moment of silence will be held at all UEFA matches today, following the death of Italy’s World Cup hero, Paolo Rossi.

Top scorer at the 1982 tournament, Rossi netted 20 times in 48 matches for the Azzurri.

— UEFA (@UEFA) December 10, 2020