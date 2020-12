Αποσύρθηκε ο Σχορτσανίτης (vid)

Την οριστική αποχώρησή του από τα παρκέ και την ενεργό δράση ανακοίνωσε μιλώντας σε εκπομπή ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης.

«Η κατάσταση και όσα συμβαίνουν στον κόσμο, με τα πρωταθλήματα και την πανδημία, με οδήγησαν στην απόφαση να σταματήσω να παίζω. Αποφάσισα να αποσυρθώ. Θα έχω περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μου. Όλα έχουν αρχή και τέλος», αποκάλυψε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη του στο «Sport5» του Ισραήλ ο παλαίμαχος πλέον σέντερ.

Σε συλλογικό επίπεδο ο Big Sofo στέφθηκε πρωταθλητής Euroleague το 2014 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ στην τροπαιοθήκη του υπάρχει το πρωτάθλημα του 2013 με τον Παναθηναϊκό, δύο κύπελλα Ελλάδα (2010 με Ολυμπιακό, 2013 με Παναθηναϊκό), τρία πρωταθλήματα Ισραήλ (2011, 2012, 2014) και τέσσερα κύπελλα (2011, 2012, 2014, 2015) με τη Μακάμπι.

Ο θηριώδης σέντερ (2.06) άρχισε την καριέρα του το 2000 στον Ηρακλή και το 2003, όταν και έγινε ντραφτ (Νο34) στο NBA από τους Λος Άντζελες Κλίπερς, μετακόμισε στην ιταλική Καντού. Μετά από μία σεζόν επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη για να φορέσει τη φανέλα του Άρη και το 2005 ενσωματώθηκε στον Ολυμπιακό, μένοντας στον Πειραιά για μία πενταετία.

Ακολούθησε η Μακάμπι Τελ Αβίβ (2010-12 & 2013-15), με ενδιάμεση «στάση» στον Παναθηναϊκό, ενώ την τελευταία πενταετία θήτευσε σε Ερυθρό Αστέρα, ΠΑΟΚ, Τρίκαλα και στον Ιωνικό.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

2006: Μέλος της κορυφαίας πεντάδας του ελληνικού πρωταθλήματος

2005, 2006, 2007, 2010, 2013, 2020: 6 φορές μέλος του Ελληνικού All-Star Game

2006, 2010: 2 φορές Πολυτιμότερος Παίκτης (MVP) του Ελληνικού All-Star Game

2001: Μέλος της κορυφαίας πεντάδας στη Euroleague

2010: Πολυτιμότερος παίχτης (MVP) στο Τουρνουά Ακρόπολις

ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΒΩΝ

Χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket του 2002

Χάλκινο μετάλλιο στο Μουντομπάσκετ του 2003

Official: Sofoklis Schortsanitis announced his retirement in an interview to Sport5 pic.twitter.com/CeJ8PWGIV3

— Sport5 (@sport5il) December 10, 2020