Έφτασε τα 3.000 εντός έδρας γκολ στη La Liga η Ατλέτικο

Σε υψηλές πτήσεις συνεχίζει η Ατλέτικο Μαδρίτης καθώς η ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε έβαλε ακόμη ένα «τρίποντο» στο «σακούλι» με τη νίκη της κόντρα στη Βαγιαδολίδ και παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Οι «ροχιμπλάνκος» επικράτησαν εύκολα με 2-0 στο «Γουάντα Μετροπολιτάνο» και κατάφεραν να γράψουν ιστορία, καθώς με το γκολ του Γιορέντε έφτασαν τα 3.000 εντός έδρας γκολ στην πρώτη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Έτσι η Ατλέτικο Μαδρίτης έγινε μόλις η τέταρτη ομάδα στην ιστορία της La Liga που φτάνει τα 3.000 εντός έδρας γκολ, καθώς τον συγκεκριμένο αριθμό έχουν ήδη φτάσει οι Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Atleti’s 𝟯,𝟬𝟬𝟬𝘁𝗵 @LaLigaEN goal at home, brought to you by @marcosllorente ⚽

