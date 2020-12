Λιονέλ Μέσι: Το κέρινο ομοίωμά του είναι… σκέτη αποτυχία

Ήρθε η ώρα λοιπόν να φτιαχτεί ένα κέρινο ομοίωμα και στον Λιονέλ Μέσι. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν σήμερα Παρασκευή (4/12). Στο μουσείο της Βαρκελώνης, με τα σχετικά εκθέματα.

Τα αποκαλυπτήρια, όμως, πιθανότατα δεν χαροποίησαν και ιδιαίτερα τον Αργεντινό «μάγο» της μπάλας. Ούτε τους φίλους των «μπλαουγκράνα». Ίσως στο πρόσωπο να του φέρνει λίγο. Και ίσως κάποιος να καταλάβει ότι είναι ο Μέσι σε αυτό το κέρινο ομοίωμα από τη στιγμή που φοράει το νούμερο 10. Αλλά μέχρι εκεί.

Αυτό το κέρινο ομοίωμα δεν αποτελεί κάποια μεγάλη επιτυχία, καθώς δεν έχει αντιγράψει σωστά τον Μέσι.

The new Lionel Messi statue at the Barcelona Wax Museum. pic.twitter.com/KETyuJbkRN

