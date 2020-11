Μοναδικές στιγμές χάρισε ο Διονύσης Σαββόπουλος στους τηλεθεατές της εκπομπής στο «Σπίτι με το MEGA» με το αστείρευτο ταλέντο του όχι μόνο να σκαρώνει μελωδίες αλλά και να λέει ιστορίες.

Ο Νιόνιος της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο άνθρωπος που άλλαξε τον τρόπο που γράφεται μουσική απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι μπορεί να γοητεύσει.

Στα 75 του χρόνια ο Σαββόπουλος εύχεται «να είμαστε καλά, να ανταμώνουμε» και ξεκινάει να τραγουδάει «Εμείς του ’60 οι εκδρομείς».

Τραγούδια γραμμένα δεκαετίες πίσω και όμως τόσο σημερινά και με νοήματα που θα συγκινούν κάθε εποχή.

Διαμάντια που μεγάλωσαν γενιές και εντυπωσιάζουν ακόμα για την αλήθεια τους και την ειλικρίνεια που κρύβουν στους στίχους τους.

«Χαρούμενος που ανταμώνουμε σε αυτές τις μουσικές βραδιές που οργανώνει το μεγάλο κανάλι» ανέφερε ο τραγουδοποιός στην έναρξη της βραδιάς και σύστησε στο κοινό τους συνεργάτες του.

Δίπλα του οι «δαίμονες» όπως χαρακτήρισε δύο από τους πιο σημαντικούς έλληνες μουσικούς, τον Γιώτη Κιουρτσόγλου και τον Σταύρο Λάντσια.

Μαζί του ακόμα οι ταλαντούχοι Σάκης Ντοβόλης, Κλαυδία Παπαδοπούλου και Αλεξάνδρα Σιετή.

«Σας ευχόμαστε μια φωτεινή νύχτα, ασπαζόμαστε τα μαγουλάκια σας, και καλά να τα περάσετε» ανέφερε πριν ερμηνεύσει την υπέροχη «Θαλασσογραφία».

Ανάμεσα στα τραγούδια που επέλεξε να ερμηνεύσει ο Σαββόπουλος από την τεράστια δισκογραφία του είναι και το «Άγγελος Εξάγγελος», ένα τραγούδι του 1972, διασκευή από τον Μπομπ Ντίλαν.

«Αυτό το τραγούδι είναι του Ντίλαν το είχα μεταφράσει τότε που ήταν το Woodstock. Στην σκηνή του Woodstock είχαν ανέβει εκείνα τα θεϊκά τσογλάνια, ο Jimi Hendrix, η Janis Joplin και μας έδειξαν με τη μαγεία τους, δηλαδή το παίξιμό τους, ότι κάτω από την εξέγερση στα πανεπιστήμια και κάτω από τις καταλήψεις, υπήρχε η αξεδίψαστη δίψα, ο πυρετός του ουρανού.

»Μια φλεγόμενη αγάπη. Εμένα όλοι αυτοί με είχαν επηρεάσει από νωρίς και μάλιστα κάποια στιγμή χωρίς να το συνειδητοποιήσω έκλεψε 6 μουσικά μέτρα από ένα τραγούδι του Ντίλαν», σημείωσε ο σπουδαίος καλλιτέχνης.

Στιγμές από την παγκόσμια μουσική ιστορία, στιγμές που τον ενέπνευσαν και μετά από εκείνον δεκάδες καλλιτέχνες στην Ελλάδα.

Στην σκηνή του MEGA ωστόσο ακούστηκαν και άλλα τραγούδια σταθμοί, όπως το «With a little help from my Friends» των John Lennon και Paul McCarthy αλλά και το «Παιδιά που Χάθηκαν» σε στίχους και μουσική του Διονύση Σαββόπουλου.

Μελωδίες σκαρφισμένες στη φυλακή