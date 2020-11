Μαρτίνς : «Ετσι θα πετύχουμε τους στόχους μας»

Συγκέντρωση, επιμέλεια και αποφασιστικότητα ζήτησε ο Πέδρο Μαρτίνς στο μήνυμα που ανέβασε στα social media το μεσημέρι της Δευτέρας. Ο Πορτογάλος προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε ότι μέσω αυτών των τριών οι Ερυθρόλευκοι θα μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσει.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα που έγραψε στο twitter, ανέφερε: «Τα παπούτσια δεμένα και έτοιμοι να βγούμε στο γήπεδο! Είναι η αρχή μιας νέας εβδομάδας και, όπως πάντα, μπαίνουμε σε αυτή με τρία πράγματα στο μυαλό: Συγκέντρωση, επιμέλεια και αποφασιστικότητα. Μόνο μέσω αυτών μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους που έχουν τεθεί για κάθε εβδομάδα. Ας πιάσουμε δουλειά».

Υπενθυμίζουμε ότι το ερχόμενο Σάββατο (21/11) ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη για την 9η αγωνιστική της Superleague. Η προετοιμασία των Πειραιωτών για το μεγάλο ματς με τους Πράσινους, ωστόσο, διεξάγεται μετ’ εμποδίων, αφού αρκετοί παίκτες λείπουν από το προπονητικό κέντρο του Ρέντη, λόγω των υποχρεώσεων που έχουν με τις εθνικές τους ομάδες.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επιστρέψουν στην Αθήνα και να τεθούν στη διάθεση του Πέδρο Μαρτίνς ενόψει του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό. Από το ματς με το Τριφύλλι μάλιστα αρχίζει ένας… Γολγοθάς για τον Ολυμπιακό, που καλείται να δώσει συνεχόμενα και δύσκολα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Δείτε το μήνυμα του Πέδρο Μαρτίνς:

Boots laced and ready to go on the pitch! 👟✅ It’s the start of a new week, and as always, we go into it with 3️⃣ things in mind: focus, diligence and determination.Only through these can we achieve the goals set for each week. Let’s get to work!💪🔴#MondayMotivation #Olympiacos pic.twitter.com/Xvi3xcL5R9

— Pedro Martins (@CoachPMartins) November 16, 2020